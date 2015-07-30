Минкульт инициирует создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, поддержавших Украину

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

"Сейчас, когда Украина находится в состоянии борьбы против российско-террористической агрессии, во всем мире появляются киноактеры, деятели культуры, художники, общественные активисты, которые все громче выражают свою поддержку нашей стране в борьбе с захватчиком. В некоторых странах они делают это, несмотря на возможные риски для собственной жизни и профессиональной деятельности, иногда даже рискуя свободой и здоровьем", - отмечается в сообщении.

Читайте такжеСБУ запретила Депардье въезд в Украину на 5 летВысоко ценя позицию этих неравнодушных к Украине людей, известных на весь мир, Министерство культуры начинает формирование "Белого списка" деятелей культуры, художников, художников разных стран, которые сказали однозначное "ДА" территориально целостной, суверенной и демократической Украине, и ответили "НЕТ" агрессии, оккупации и аннексии.

"Создание "Белого списка" является знаком благодарности и уважения к тем гражданам иностранных государств, которые не побоялись стать на сторону правды, справедливости и простой человеческой совести", - отметили в пресс-службе Министерства культуры.

Вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко считает, что этих художников должны поддерживать в Украине.

"По моему мнению, художники, включенные в "белый список", должны получать максимальное содействие в их творческой деятельности на территории Украины в случае возникновения такой потребности", – сказал Кириленко.

"Белый список" не является исчерпывающим и будет корректироваться в соответствии с событиями и новой информации.

Министерство культуры обращается к украинской общественности с просьбой принять участие в наполнении и дальнейшем расширении "Белого списка".

В первую редакцию "Белого списка" вошли:

1. Андрей Макаревич – музыкант, лидер группы "Машина времени".

2. Лия Ахеджакова – актриса театра и кино.

3. Валентин Гафт – актер театра и кино, писатель.

4. Олег Басилашвили – актер театра и кино.

5. Эльдар Рязанов – кино – и телережиссер.

6. Эмма Абайдуллина – журналистка.

7. Юрий Шевчук – музыкант, лидер группы "ДДТ".

8. Сергей Юрский – актер, режиссер.

9. Андрей Мягков – актер.

10. Михаил Жванецкий – писатель-сатирик.

11. Наталья Фатеева – актриса театра и кино.

12. Борис Акунин – писатель.

13. Виктор Шендерович– писатель-сатирик.

14. Земфира – певица, музыкант.

15. Михаил Ефремов – актер театра и кино.

16. Сергей Пархоменко (Серега) – рэп-исполнитель.

17. Артемий Троицкий - журналист, критик.

18. Вахтанг Кикабидзе – актер, певец.

19. Юлий Ким – поэт, композитор, драматург.

20. Андрей Орлов (Орлуша) – поэт.

21. Михаил Шац – телеведущий, шоумен.

22. Татьяна Лазарева – телеведущая.

23. Лев Рубинштейн – поэт, критик, публицист.

24. Педро Альмодовар – кинорежиссер, актер.

25. Вим Вендерс – Президент европейской академии кино, кинорежиссер, сценарист.

26. Тим Рот – актер, кинорежиссер.

27. Арнольд Шварценеггер – киноактер.

28. Джаред Лето – актер, музыкант (30 Seconds to Mars).

29. Клаус Майне – вокалист Scorpions.

30. Джордж Клуни – киноактер, режиссер.

31. Хайден Паннетьери – киноактриса.

32. Мартин Гор – музыкант (Depeche Mode).

33. Мила Йовович – актриса, музыкант, модель.

34. Вера Фармига – актриса.