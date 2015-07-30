Минкульт инициирует создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, поддержавших Украину
Министерство культуры инициирует создание "Белого списка" иностранных деятелей культуры, которые поддержали Украину.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.
"Сейчас, когда Украина находится в состоянии борьбы против российско-террористической агрессии, во всем мире появляются киноактеры, деятели культуры, художники, общественные активисты, которые все громче выражают свою поддержку нашей стране в борьбе с захватчиком. В некоторых странах они делают это, несмотря на возможные риски для собственной жизни и профессиональной деятельности, иногда даже рискуя свободой и здоровьем", - отмечается в сообщении.
Читайте такжеСБУ запретила Депардье въезд в Украину на 5 летВысоко ценя позицию этих неравнодушных к Украине людей, известных на весь мир, Министерство культуры начинает формирование "Белого списка" деятелей культуры, художников, художников разных стран, которые сказали однозначное "ДА" территориально целостной, суверенной и демократической Украине, и ответили "НЕТ" агрессии, оккупации и аннексии.
"Создание "Белого списка" является знаком благодарности и уважения к тем гражданам иностранных государств, которые не побоялись стать на сторону правды, справедливости и простой человеческой совести", - отметили в пресс-службе Министерства культуры.
Вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко считает, что этих художников должны поддерживать в Украине.
"По моему мнению, художники, включенные в "белый список", должны получать максимальное содействие в их творческой деятельности на территории Украины в случае возникновения такой потребности", – сказал Кириленко.
"Белый список" не является исчерпывающим и будет корректироваться в соответствии с событиями и новой информации.
Министерство культуры обращается к украинской общественности с просьбой принять участие в наполнении и дальнейшем расширении "Белого списка".
В первую редакцию "Белого списка" вошли:
1. Андрей Макаревич – музыкант, лидер группы "Машина времени".
2. Лия Ахеджакова – актриса театра и кино.
3. Валентин Гафт – актер театра и кино, писатель.
4. Олег Басилашвили – актер театра и кино.
5. Эльдар Рязанов – кино – и телережиссер.
6. Эмма Абайдуллина – журналистка.
7. Юрий Шевчук – музыкант, лидер группы "ДДТ".
8. Сергей Юрский – актер, режиссер.
9. Андрей Мягков – актер.
10. Михаил Жванецкий – писатель-сатирик.
11. Наталья Фатеева – актриса театра и кино.
12. Борис Акунин – писатель.
13. Виктор Шендерович– писатель-сатирик.
14. Земфира – певица, музыкант.
15. Михаил Ефремов – актер театра и кино.
16. Сергей Пархоменко (Серега) – рэп-исполнитель.
17. Артемий Троицкий - журналист, критик.
18. Вахтанг Кикабидзе – актер, певец.
19. Юлий Ким – поэт, композитор, драматург.
20. Андрей Орлов (Орлуша) – поэт.
21. Михаил Шац – телеведущий, шоумен.
22. Татьяна Лазарева – телеведущая.
23. Лев Рубинштейн – поэт, критик, публицист.
24. Педро Альмодовар – кинорежиссер, актер.
25. Вим Вендерс – Президент европейской академии кино, кинорежиссер, сценарист.
26. Тим Рот – актер, кинорежиссер.
27. Арнольд Шварценеггер – киноактер.
28. Джаред Лето – актер, музыкант (30 Seconds to Mars).
29. Клаус Майне – вокалист Scorpions.
30. Джордж Клуни – киноактер, режиссер.
31. Хайден Паннетьери – киноактриса.
32. Мартин Гор – музыкант (Depeche Mode).
33. Мила Йовович – актриса, музыкант, модель.
34. Вера Фармига – актриса.