В оккупированном Крыму задержали подозреваемого в убийстве двух крымских татар

В Крыму задержан подозреваемый в убийстве двух крымских татар Мемета Селимова и Османа Ибрагимова, которые были найдены мертвыми в субботу, 29 августа.

Об этом сообщил заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял в Фейсбук.

«Как сообщили сегодня утром, убийца задержан. По последней информации конфликт между убийцей и молодыми ребятами разгорелся из-за девушки. Были ли они в состоянии алкогольного опьянения пока не известно, но знакомые характеризуют их как положительных и непьющих, по крайней мере, чрезмерно», – отмечает замглавы Меджлиса.

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Также он высказал благодарность за оперативную работу ряду сотрудников правоохранительных органов Крыма.

Как сообщает Крым.Реалии, Мемет Селимов 1986 года рождения и Осман Ибрагимов 1988 года рождения, предположительно, могли быть похищены и удерживались неизвестными лицами в Симферополе или окрестностях. Тела обоих молодых людей со следами ножевых ранений были обнаружены закопанными недалеко от кафе в селе Богдановка под Симферополем 29 августа.

После аннексии Крыма на полуострове бесследно исчезли несколько крымских татар. Следственный комитет в Крыму возбудил уголовные дела, однако о местонахождении этих людей до сих пор ничего неизвестно. Дела возбуждены по статьям об убийстве или похищении.