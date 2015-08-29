Двух пропавших крымских татар нашли мертвыми

20:42, 29 августа 2015
Общество
8235 0

Исчезнувшие 21 августа Мемет Селимов и Осман Ибрагимов найдены мертвыми.

Фото УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Меджлиса Нариман Джелялов.

"Как только что сообщил мне участник национального движения Мустафа Хаиров, исчезнувшие 21 августа Селимов Мемет и Ибрагимов Осман были найдены сегодня в час дня мертвыми, по его словам, с ножевыми ранениями. Трупы были закопаны недалеко от кафе в с. Богдановка под Симферополем", - говорится в его сообщении. 

Читайте такжеВ аннексированном Крыму пропали трое крымских татар (фото)

При этом из другого источника стало известно, что личность подозреваемого в убийстве установлена, но он пока не задержан, в розыске.

"По версии следствия, это бытовое убийство, произошедшее после распития алкогольных напитков и возникшей на этой почве драки", - написал Джелялов.

Как только что сообщил мне участник национального движения Мустафа Хаиров, исчезнувшие 21 августа Селимов Мемет и Ибраги...

Posted by Nariman Dzhelalov on 29 августа 2015 г.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter