Двух пропавших крымских татар нашли мертвыми

Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Меджлиса Нариман Джелялов.

"Как только что сообщил мне участник национального движения Мустафа Хаиров, исчезнувшие 21 августа Селимов Мемет и Ибрагимов Осман были найдены сегодня в час дня мертвыми, по его словам, с ножевыми ранениями. Трупы были закопаны недалеко от кафе в с. Богдановка под Симферополем", - говорится в его сообщении.

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При этом из другого источника стало известно, что личность подозреваемого в убийстве установлена, но он пока не задержан, в розыске.

"По версии следствия, это бытовое убийство, произошедшее после распития алкогольных напитков и возникшей на этой почве драки", - написал Джелялов.