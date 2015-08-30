ФСБ похитила трех украинских рыбаков и пыталась завербовать, угрожая заключением

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пытались завербовать трех украинцев, которые рыбачили неподалеку от украинско-российской границы в Сумской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, три жители города Сумы обратились в областное управление Службы безопасности Украины, сообщив о том, что в августе на территории Украины вблизи границы их незаконно задержал наряд управления пограничной службы ФСБ РФ по Курской области. Российские силовики против воли граждан Украины переместили их через государственную границу и удерживали на территории России в течение трех суток.

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Сумчане рассказали, что сотрудники ФСБ пытались завербовать их для негласного сотрудничества в пользу России. При этом применялся психологическое давление, физическое насилие, звучали угрозы, в том числе относительно заключения в случае отказа.

Кроме того, россияне пытались склонить граждан Украины к даче заведомо ложных показаний в отношении незаконного пересечения государственной границы с целью уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Мужчины утверждают, что они не согласились на предложение представителей ФСБ РФ, после чего их передали представителям Сумского пограничного отряда ГПС Украины.