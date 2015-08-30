ФСБ похитила трех украинских рыбаков и пыталась завербовать, угрожая заключением

11:56, 30 августа 2015
Общество
9455 0

Сумчане рассказали, что сотрудники ФСБ пытались завербовать их для негласного сотрудничества в пользу России.

REUTERS

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации пытались завербовать трех украинцев, которые рыбачили неподалеку от украинско-российской границы в Сумской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, три жители города Сумы обратились в областное управление Службы безопасности Украины, сообщив о том, что в августе на территории Украины вблизи границы их незаконно задержал наряд управления пограничной службы ФСБ РФ по Курской области. Российские силовики против воли граждан Украины переместили их через государственную границу и удерживали на территории России в течение трех суток.

Читайте такжеБоевики пытаются вербовать пленных офицеров - глава Центра освобождения заложников

Сумчане рассказали, что сотрудники ФСБ пытались завербовать их для негласного сотрудничества в пользу России. При этом применялся психологическое давление, физическое насилие, звучали угрозы, в том числе относительно заключения в случае отказа.

Кроме того, россияне пытались склонить граждан Украины к даче заведомо ложных показаний в отношении незаконного пересечения государственной границы с целью уклонения от мобилизации в Вооруженные силы Украины.

Мужчины утверждают, что они не согласились на предложение представителей ФСБ РФ, после чего их передали представителям Сумского пограничного отряда ГПС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter