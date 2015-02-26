Сотрудники ФСБ пытались завербовать четырех жителей Сумской области - СБУ

ФСБ вербует граждан Украины - жителей пограничных населенных пунктов, когда они находятся на территории РФ.

Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-группе УСБУ в Сумской области.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ в области выявляют и предупреждают попытки сотрудников российских спецслужб привлечь граждан Украины к разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства.

«В частности, в январе с.г. в УСБУ обратились четверо жителей пограничных населенных пунктов Белопольского и Краснопольского районов Сумской области, которые сообщили о попытках лиц, представившихся сотрудниками ФСБ России, привлечь их к негласному сотрудничеству в интересах иностранной спецслужбы», - говорится в сообщении.

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По информации пресс-группы, один из них, житель Белопольского района, находясь у родственников на территории России, был безосновательно задержан российскими пограничниками и обвинен во вроде бы совершении административного правонарушения, связанного с пересечением российской границы и контрабандой товаров народного потребления. С применением психологического давления и физического воздействия он был вынужден собственноручно написать согласие на сотрудничество с органами ФСБ России, после чего его переправили на территорию Украины вне пункта пропуска.

Учитывая, что мужчина, вернувшись в Украину, сразу добровольно уведомил об этих событиях органы СБУ и не совершил противоправных действий, к которым его побуждали представители иностранной спецслужбы, он был освобожден от уголовной ответственности по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Что касается трех остальных жителей Сумщины, то они попали в аналогичные ситуации: во время посещения родственников на территории Курской области безосновательно были задержаны российскими стражами порядка, которые, прибегая к запугиванию, пытались завербовать их и привлечь к подрывной деятельности во вред государственной безопасности Украины.

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«Чаще всего в «сети» спецслужбы соседнего государства попадают граждане, которые совершают административные правонарушения, связанные с пересечением государственной границы, совершением контрабанды, а также нарушением работниками срока пребывания на территории смежного государства. Таким образом, создаются предпосылки к их привлечению сотрудниками российских спецслужб к негласному сотрудничеству – сбор информации, распространение антиукраинских материалов. В частности, им могут поручить провокацию, проведение протестных акций и тому подобное», - отмечается в сообщении.

Учитывая реальную угрозу организации и совершения агентами спецслужб России на территории области диверсионно-террористических акций, в том числе и с привлечением граждан Украины, УСБУ в Сумской области призывает жителей региона своевременно сообщать управлению о возможных попытках их вовлечения в преступную деятельность представителями иностранных спецслужб по телефону «линии доверия» (0542-) 607-490 или в ходе личного обращения к представителям УСБУ.