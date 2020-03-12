Ветераны АТО сорвали презентацию Сивохо и выгнали его из зала (видео)

12 марта в Киеве презентовали скандальную платформу национального примирения Сергея Сивохо.

Советника секретаря СНБО Сергея Сивохо выгнали из зала после короткой презентации Национальной платформы примирения.

Конфликт между организаторами мероприятия и военными случился после выступления Сивохо.

«Мы заинтересованы работать с вопросом относительно того, как решать конфликт на Донбассе. Мы не зарегистрировались официально, потому что верим в демократические ценности. Мы хотим создать площадку для всех, кто разделяет наши ценности и готов работать над объединением нашей страны», – сказал он.

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Он добавил, что организация призывает к сотрудничеству международных партнеров, чтобы «корректировать государственную политику, чтобы институты власти могли пользоваться нашими продуктами».

«... обращаться с инициативой о совместной работе к общественным организациям на неподконтрольных территориях, но только к тем, кто курирует гуманитарные вопросы», – подчеркнул Сивохо.

После короткого выступления один из атошников поднялся с места и заявил, что считает Сивохо «во-первых, предателем, врагом Украины и всего украинского»: «Я 20 минут слушал про «внутренний конфликт», о том, что надо там что-то урегулировать. Вы не говорите, что на нас напала Россия. Вы не говорите, что идет война...», – сказал он.

После этого вмешался другой военный – из Донецка: «В Донецке остался мой дом. Я имею полное право говорить о войне. А какое ты имеешь право, ватн*ый ср*х, сидеть в Киеве, когда шла война».

В свою очередь, Сивохо заявил, что к переговорам не будут привлекать тех, кто стреляет. На замечания, как власть будет выяснять, были ли жители ОРДЛО вовлечены в незаконные боевые формирования, тот не ответил.

Вскоре словесный конфликт превратился в потасовку и Сивохо вытеснили из зала.

Как сообщал УНИАН, 15 февраля советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо анонсировал презентацию «Национальной платформы примирения и единства». "Приходите туда, все расскажем, на все вопросы ответим", - отметил Сивохо.

Представившийся "членом команды Сивохо" Иван Толкачев, отметил: "Предварительно, 19 числа мы будем презентовать Национальную платформу примирения и единства. Эта платформа создана в рамках выполнения заданий, сформулированных президентом по гуманитарной политике реинтеграции Донбасса. Мы долго работали вместе с международными экспертами, вместе с конфликтологами, политологами. И поэтому родилась платформа".

Толкачев добавил, что она должна будет "объединить под своим крылом и общественные инициативы, и государственные программы".