Спасатели начали отселение жителей двухкилометровой зоны вокруг горящей нефтебазы под Киевом
Началось временное отселение жителей двухкилометровой зоны вокруг горящей нефтебазы под Киевом.
Об этом заявил председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин на месте пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Началось временное отселение граждан с 2-км зоны от границы пожара. В случае необходимости будет осуществляться отселение людей из 10-км зоны. Сейчас началась локализация пожара. Для наращивания сил и средств привлечены спасатели из Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, которые сейчас осуществляют мониторинг ситуации. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня в сторону воинской части, которая расположена в 50 метрах от границы пожара", - заявил он.
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Он также отметил, что ситуация полностью контролируемая и явной угрозы для жизни людей нет. Однако существует вероятность повторения взрывов.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
До взрыва была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудников нефтебазы.
Более 400 бойцов Нацгвардии направлены к месту пожара на нефтебазе под Киевом.
Стоит отметить, ранее глава Киевской облгосадминистрации Владимир Шандра заверил, что в районе пожара возле Василькова эвакуировать жителей не планируют.