Спасатели начали отселение жителей двухкилометровой зоны вокруг горящей нефтебазы под Киевом

Об этом заявил председатель Государственной службы чрезвычайных ситуаций Николай Чечеткин на месте пожара, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Началось временное отселение граждан с 2-км зоны от границы пожара. В случае необходимости будет осуществляться отселение людей из 10-км зоны. Сейчас началась локализация пожара. Для наращивания сил и средств привлечены спасатели из Житомирской, Черкасской, Черниговской областей, которые сейчас осуществляют мониторинг ситуации. Основные усилия направлены на недопущение распространения огня в сторону воинской части, которая расположена в 50 метрах от границы пожара", - заявил он.

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Он также отметил, что ситуация полностью контролируемая и явной угрозы для жизни людей нет. Однако существует вероятность повторения взрывов.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.

До взрыва была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудников нефтебазы.

Более 400 бойцов Нацгвардии направлены к месту пожара на нефтебазе под Киевом.

Стоит отметить, ранее глава Киевской облгосадминистрации Владимир Шандра заверил, что в районе пожара возле Василькова эвакуировать жителей не планируют.