Боковые кнопки смартфона не только меняют громкость: эти 4 функции вас удивят

Хотя смартфон сегодня – это, вероятно, самый используемый девайс в повседневной жизни, многие его функции остаются скрытыми. Например, большинство пользователей воспринимают кнопки громкости как обычные элементы управления звуком, тогда как на самом деле они умеют гораздо больше и могут упростить повседневное использование телефона.

Эксперты BGR рассказали о четырех скрытых возможностях кнопок громкости на телефоне, о которых почти никто не знает.

Спуск затвора камеры

Вместо того чтобы нажимать на экран, достаточно нажать кнопку увеличения или уменьшения громкости – и телефон мгновенно сделает фотографию. Это особенно удобно для селфи или съемки одной рукой, когда сложно нажимать на экран.

В некоторых случаях длительное нажатие на кнопку громкости может даже запускать запись видео, хотя это зависит от модели устройства и настроек камеры.

Принудительная перезагрузка

Если телефон перестал реагировать на нажатия, кнопки громкости помогают выполнить принудительную перезагрузку.

На iPhone, начиная с iPhone 8 и новее, используется комбинация: быстро нажать и отпустить увеличение громкости, затем уменьшение громкости и после этого удерживать боковую кнопку до появления логотипа Apple.

На Android-смартфонах, например Samsung, чаще всего нужно одновременно удерживать кнопку питания и уменьшения громкости несколько секунд. Такой способ позволяет восстановить работу устройства без потери данных.

Отключение Face ID

Еще один интересный прием связан с безопасностью. На iPhone есть быстрый способ временно отключить биометрическую разблокировку, включая Face ID.

Для этого необходимо нажать боковую кнопку вместе с кнопкой увеличения громкости – после этого телефон переходит в режим экстренного вызова, и для разблокировки потребуется пароль. Это полезно, если нужно быстро заблокировать доступ к iPhone.

Горячие клавиши

На Android-смартфонах возможности еще шире благодаря настройкам и сторонним приложениям. С помощью программ вроде Button Mapper можно назначить на кнопки громкости дополнительные действия: запуск фонарика, открытие приложений, скриншоты или запись экрана.

Также можно настроить двойное или длительное нажатие, чтобы телефон выполнял нужные команды даже при выключенном экране.

Таким образом, привычные кнопки громкости на смартфоне – это не просто регулятор звука, а многофункциональный инструмент, который может ускорить работу с камерой, уведомлениями и даже отдельными приложениями.

