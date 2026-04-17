От питья трюмной воды до тайных ритуалов: 7 поразительных фактов об авианосце USS Abraham Lincoln

Внутренние коридоры корабля освещаются только одним цветом.

Даже на самом современном военном корабле USS Abraham Lincoln моряки сталкиваются с вещами, которые трудно представить обычному человеку, пишет WION.

Издание собрало 7 фактов об авианосце, о которых вы, возможно, не знали.

Токсичный коктейль "Трюмная вода"

В 2022 году на корабле произошел серьезный инцидент с системами жизнеобеспечения.

Как говорится в материале, питьевая вода была загрязнена бактерией E. coli из-за коррозии трубы, что позволило "токсичной трюмной воде просочиться в резервуары для питьевой воды".

Моряки жаловались на соленый вкус, но ремонт задержали, из-за чего экипаж долгое время зависел от бутылок.

100 000-тонный "корабль-призрак"

Несмотря на колоссальные размеры, авианосец способен становиться невидимым для врага.

По имеющимся данным, благодаря системе контроля выбросов (EMCON) корабль отключает радары и сигналы, полностью погружаясь в "темноту", чтобы избежать ракетных угроз в опасных регионах.

Жертва пропаганды

В 2026 году во время миссии на Ближнем Востоке военные стали объектом информационной атаки.

Иранские СМИ транслировали "тщательно сфабрикованные, дипфейковые кадры, в которых утверждалось, что судно было успешно поражено и уничтожено крылатыми ракетами". На самом деле авианосец не имел никаких повреждений.

Климатический парадокс

Внутри корабля царит аномальная температура. По мнению автора, это настоящее испытание:

"Хотя температура на внешней полетной палубе может подниматься значительно выше 100°F во время операций на Ближнем Востоке, моряки, работающие глубоко внутри ремонтных мастерских корабля, часто вынуждены носить тяжелое "снаряжение для плохой погоды", поскольку промышленный кондиционер поддерживает температуру 60°F", – говорится в материале.

Вечный свет

Из-за отсутствия окон и специфики ночных полетов внутренние коридоры освещаются только красным светом. Как говорится в материале, это создает дезориентационный эффект "дня сурка", из-за которого моряки теряют ощущение времени.

Ритуал

Даже с миллиардными технологиями безопасность полетов зависит от обычной прогулки.

Сотни людей бок о бок осматривают палубу, чтобы убрать мелкий мусор или камешки, которые "могут быть затянуты в реактивный двигатель и привести к его разрушению".

290-дневный марафон

Корабль установил рекорд, проведя в море непрерывно 290 дней. Как сообщали сами моряки, такая продолжительность развертывания изматывает экипаж, ведь тысячи людей вынуждены жить в условиях полной изоляции и минимальной приватности.

Другие факты о USS Abraham Lincoln

Ранее УНИАН писал, что авианосец может работать непрерывно в течение четверти века, не заходя при этом в порты для дозаправки.

А цепи гигантского корабля никогда не ржавеют. На борту применяют комплексную систему защиты от коррозии, позволяющую противостоять океану.

