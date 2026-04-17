Узнайте, какие растения отпугивают клещей и как именно их нужно сажать.

С наступлением теплого времени года большую опасность для всех, кто бывает на природе, представляют клещи. Кровососы прекрасно чувствуют себя в домашних садах и огородах. Больше всего они обожают густые и тенистые растения с влажными листьями. Именно с них насекомые перелазят на человека и прокусывают кожу.

Кровососы могут быть крайне опасными, поскольку переносят такие тяжелые заболевания, как болезнь Лайма и энцефалит. К счастью, есть способ отвадить их от своего участка. Для этого запомните, какие растения отпугивают клещей, и посадите их плотным рядом вокруг клумбы и огорода.

Какие растения помогают от клещей

Чтобы возле дома не водились опасные насекомые, рекомендуется посадить цветы с сильным и неприятным для них ароматом. Учуяв такой запах, они предпочтут покинуть участок и перейти в другое место. Зная, какие растения ненавидят клещи, вы убережете себя от многих проблем. Ведь эти виды также могут отпугнуть комаров, тлю и слизней.

Видео дня

Бархатцы

В вопросе того, что посадить от клещей, именно эти красивые цветы первыми приходят на ум. Если вы уже выращивали бархатцы на своем участке ранее, то могли заметить, что многие вредные насекомые обходят их стороной. Все благодаря тому, что в составе этого цветка есть естественные репелленты.

Аллиум

Неприхотливый многолетник аллиум, также известный как дикий лук, часто выращивают для украшения участка. Растение цветет симпатичными фиолетовыми шарами. Помимо декоративной функции имеет один приятный бонус - его запах не переносят кровососы.

Лаванда

Лаванда не испортит ни один участок - все дачники любят ее нежные цветы и успокаивающий аромат. Зато вредным насекомым этот сладкий запах совершенно не нравится. Для максимальной эффективности помните, что посадить на участке от клещей и комаров лаванду нужно плотным рядом без промежутков, иначе кровососы смогут пролезть мимо кустов.

Монарда

Этот яркий многолетник бывает самых разных оттенков и очень эффектно выглядит на клумбе. Монарда ценится не только за красоту - цветоводам очень нравится её насыщенный пряно-цитрусовый запах. Из сушеных листьев готовят чай, похожий на бергамотовый. Именно из-за аромата цветок не любят кровососы.

Пижма

Перечень того, какие растения отгоняют клещей, завершает пижма - ценное лекарственное растение с сильным запахом. Цветок отпугивает не только кровососов, но и многих вредителей овощей - тлю, долгоносика, колорадского жука и гусениц капустницы. При этом пчел-опылителей он напротив привлекает. Поэтому кусты пижмы часто высаживают на огороде между грядками.

