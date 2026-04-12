Просто в приготовлении домашний торт понравится вам нежным медовым вкусом.

Торт Спартак - это любимый десерт многих семей, напоминающий по вкусу нечто среднее между Медовиком и Наполеоном. От первого у него мягкие медовые коржи, а от второго - ароматный заварной крем. В рецепте также присутствует какао, что придает блюду приятную шоколадную нотку.

Мы рассказали, как готовится невероятно вкусный и при этом простой торт Спартак - классический рецепт можно упростить, убрав из него необходимость раскатывать коржи. На вкусе это не отразится, зато сможете сэкономить немало времени.

Упрощенный Спартак - рецепт без раскатки коржей

В данном способе нежные шоколадные коржи смазываются кремом на основе вареной яично-молочной смеси. Для более интересного вкуса в десерт можно добавить чернослив, вишни или орехи.

Чтобы получился вкусный Спартак - торт требует таких ингредиентов для коржей:

двести граммов муки;

три крупных яйца;

сто граммов сливочного масла;

сто граммов сахара;

три столовые ложки мёда;

две столовые ложки какао;

чайная ложка соды.

Крем готовится на основе следующих продуктов:

пятьсот миллилитров молока;

два яйца;

сто граммов сахара;

щепотка ванилина;

две столовые ложки любого крахмала;

восемьдесят граммов сливочного масла.

Хотя наиболее классическим считается торт Спартак с заварным кремом, вы не обязаны готовить его именно так. Очень хорошо для таких коржей подходит крем Пломбир или сметанный крем.

Именно с прослойки мы начинаем приготовление, поскольку до выпечки коржей она должна остыть. Масло для крема достаньте за несколько часов, чтобы нагрелось до температуры комнаты. Яйца смешайте с сахаром, ванилином, крахмалом и парой ложек молока. Замешивайте смесь ложкой, пока не станет однородной, и влейте в остальное молоко.

Перелейте массу в небольшую кастрюльку и поставьте на средний огонь. Варите до кипения при постоянном перемешивании. Снимите с огня, поставьте в большую емкость с холодной водой и подождите остывания до температуры комнаты.

Когда заварная масса и масло будут примерно одинаково теплыми, можно начинать готовить крем. Взбейте сливочное масло до пышной смеси при помощи миксера (на это уйдет примерно 3 минуты). Вмешивайте в заварную смесь по одной ложке и хорошо перемешивайте. Когда крем будет готов, накройте его поверхность пищевой пленкой, чтобы она не обветрилась.

Затем пора готовить коржи на торт Спартак - рецепт начинается с просеивания муки с какао. Мед, сливочное масло и соду выложите в кастрюлю и растопите на небольшом огне. Проварите пару минут, чтобы смесь стала оранжевой. Снимите с плиты, остудите. Яйца на большой скорости миксера взбивайте с сахаром на протяжении нескольких минут. Затем туда же влейте медово-масляную смесь. Еще раз перебейте. В эту массу всыпьте муку с какао.

Тесто готово - разлейте его по двум противням, покрытым пергаментом. Поверхность разровняйте лопаткой. Выпекайте около 10 минут при 180°. Каждый слой разрежьте на 2-4 одинаковых коржа. Их края обрежьте и натрите - это будет будущая посыпка торта.

Собирается торт Спартак без раскатки коржей очень просто - слоя теста смажьте кремом и выложите друг на друга. Верх и бока посыпьте крошкой. Чтобы десерт был мягким и нежным, оставьте в холодильнике для пропитки на несколько часов или всю ночь.

Вас также могут заинтересовать новости: