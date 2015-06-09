К месту пожара на нефтебазе под Киевом направили более 400 бойцов Нацгвардии (прямая трансляция, фоторепортаж)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.

«На нацгвардейцев возложена задача по оцеплению территории, недопущению нарушений общественного порядка и возможных деструктивных действий, которые могут осложнить процесс тушения пожара», - говорится в сообщении.

Читайте такжеАваков: В зоне пожара под Васильковом - еще одна база нефтепродуктов, все люди эвакуированы

Кроме того, военнослужащие Нацгвардии будут оказывать конкретную помощь пожарно-спасательным подразделениям в деле локализации огня и недопущения его распространения, отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.

Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.

До взрыва была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.