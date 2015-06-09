К месту пожара на нефтебазе под Киевом направили более 400 бойцов Нацгвардии (прямая трансляция, фоторепортаж)
Более 400 военнослужащих частей Национальной гвардии Украины Киевского гарнизона направлено к месту пожара на нефтебазе под Киевом.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
«На нацгвардейцев возложена задача по оцеплению территории, недопущению нарушений общественного порядка и возможных деструктивных действий, которые могут осложнить процесс тушения пожара», - говорится в сообщении.
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Кроме того, военнослужащие Нацгвардии будут оказывать конкретную помощь пожарно-спасательным подразделениям в деле локализации огня и недопущения его распространения, отметили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
До взрыва была информация об одном погибшем и пятерых пострадавших сотрудниках нефтебазы.