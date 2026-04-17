Горячий или холодный кофе: в каком больше кофеина и антиоксидантов

Согласно данным исследования, зерна робусты намного крепче, чем популярная арабика.

Выбор между чашкой горячего кофе и освежающим iced latte – это не только вопрос сезона, но и серьезный выбор для здоровья, пишет Health.

Как говорится в материале, количество кофеина в чашке значительно больше зависит от метода приготовления, чем от того, насколько горячим является напиток. Хотя айс-кофе обычно заваривают горячим способом и просто охлаждают льдом, настоящий колд-брю настаивается в холодной воде от 12 до 24 часов.

Согласно исследованию в журнале Foods, на крепость влияет даже степень обжарки: светлые зерна часто оказываются энергетически мощнее темных, поскольку длительная обжарка разрушает часть кофеина. Также стоит помнить, что зерна робусты по своей природе содержат почти вдвое больше кофеина, чем популярная арабика.

Для тех, кто ценит кофе за его способность защищать сердце и иммунитет, важно наличие антиоксидантов, таких как кверцетин и флавоноиды. По данным научной работы в Scientific Reports, высокая температура воды позволяет извлечь из кофейной гущи немного больше полезных соединений, в частности хлорогеновых кислот.

Впрочем, эксперты успокаивают: разница между горячим и холодным вариантами настолько мала, что оба напитка прекрасно справляются с защитой организма от воспалений.

Если же кофе вызывает у вас дискомфорт в желудке или изжогу, специалисты советуют обратить внимание на холодные напитки.

Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, горячий кофе имеет более высокий уровень кислотности, что может раздражать слизистую. Многие люди отмечают, что именно колд-брю ощущается гораздо мягче и легче для пищеварения.

По данным материала из Mo Med, наибольшую опасность для здоровья представляет не сам кофе, а то, что мы в него добавляем. Большое количество сливок, сахара и сиропов провоцирует резкие скачки глюкозы в крови, что впоследствии приводит к быстрой усталости.

В конце концов, выбор между успокаивающим горячим кофе по утрам и освежающим холодным напитком в жару остается за вами – главное следить за составом добавок.

Ранее УНИАН писал о бразильском методе заваривания кофе. Он называется cafezinho, что переводится как "немного кофе". Для бразильцев это настоящий символ гостеприимства и социальный ритуал. Чтобы приготовить по этой технике, вам понадобятся только кастрюля, вода, сахар, кофе и обычный фильтр.

