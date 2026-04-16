Эти удобрения помогут повысить урожайность малины в несколько раз.

Ароматная малина растет почти на каждом участке. Эта культура славится своей неприхотливостью, но с благодарностью отзывается на удобрения. Если внести под кусты дополнительное питание весной, то в конце лета ветки будут буквально ломиться от ягод. Запомните, чем подкормить малину весной для хорошего урожая, чтобы в будущем собрать крупные и сладкие плоды.

Когда подкармливать малину

Малиновые кусты принято подкармливать 3-4 раза в год, в зависимости от того, насколько скудная почва в саду. При этом первая процедура считается самой важной, поскольку помогает растению проснуться и набраться энергии после зимы. Даже если провести только ее, урожайность растения значительно увеличится.

В целом подкормка малины по месяцам проводится в такие сроки:

Видео дня

Первая - в середине апреля . Растение только просыпается после зимы и больше всего нуждается в азоте для наращивания молодых побегов.

Вторая - в середине мая перед цветением . В этот период малине нужны комплексные удобрения для полноценного развития.

Третья (опциональная) - в середине июля или в начале августа. Под кусты вносят калий, который помогает сделать ягоды сладкими и крупными. Такая процедура рекомендуется для бедной почвы и/или ремонтантных сортов.

Четвертая - в октябре . Растение готовится к спячке, нуждаясь в запасах фосфора и калия для успешной зимовки.

Перед внесением любых удобрений почву нужно сначала полить обычной водой. Саму процедуру рекомендуется проводить ранним утром или вечером, когда солнце неактивно. Это нужно для того, чтобы вещество быстро не испарилось.

Какое самое лучшее удобрение для малины из народных средств

Очень полезной для малины считается подкормка дрожжами. В этом продукте есть все необходимые для ягоды микроэлементы. Готовится она просто - один пакет сухих дрожжей и 100 граммов сахара растворяют в 10 литрах воды. Оставляют настояться на сутки, затем разводят ещё 10 литрами и вливают по ведру на куст.

Перегной - универсальное удобрение, которое любят все растения. Малина не является исключением. Вещество вносят в сухом виде в канавы, вырытые на расстоянии 10 сантиметров от ствола вокруг куста. Затем борозды закапывают землей и поливают.

Ещё одна популярная подкормка малины весной народными средствами проводится с помощью золы. Два стакана пепла нужно развести в 10 литрах теплой воды. Оставьте смесь постоять двое суток и влейте по 2-3 литра на растение.

Если держите домашнюю птицу, можете изготовить удобрение из куриного помета. Килограмм отходов разводят в 20 литрах воды. Затем полейте каждую малину двумя литрами раствора.

Лучшие химические удобрения для малины

Если не хочется заморачиваться с приготовлением домашней смеси, можно взять готовый химический препарат и развести по инструкции производителя. Для первой процедуры подходят богатые азотом препараты: это аммиачная селитра, нитроаммофоска, карбамид.

Для второй подкормки перечень того, чем подкормить малину весной, несколько меняется, поскольку в приоритете многокомпонентные препараты. Это, к примеру, гумат, NPK, суперфосфат и уже упомянутая нитроаммофоска.

Чем нельзя удобрять малину

Подкормка малиновых кустов принесет пользу только тогда, когда внесена в правильное время. Запомните, что азотные удобрения нельзя применять после начала цветения и в дальнейшем. Азот помогает нарастить зеленую массу, поэтому полезен в начале вегетации. Но если продолжать вносить его летом, то вместо ягод растение будет развивать листья.

Также есть средство, чем удобрить малину весной будет плохой идеей в любом случае. Это свежий навоз. При его разложении в почве происходит сильная тепловая реакция, что может обжечь корни. Поэтому помет вносят в саду только в хорошо перепревшей форме.

