Очень вкусные дрожжевые пирожки в духовке получаются именно по этому рецепту.

Воздушное и податливое тесто на пирожки можно приготовить без особых усилий. Если вы из тех, кто не "дружит" с дрожжами и не любит сложные блюда, то этот рецепт вам точно понравится. Приготовленные по этому методу изделия получаются воздушными, как пух, даже у тех, кто никогда не работал с выпечкой. Пирожки будут настолько вкусными, что разлетятся в считанные минуты.

Тесто дрожжевое на пирожки - самый удачный рецепт

По данному рецепту получится примерно 12 изделий, при чем делать их можно с любой начинкой - как сладкой, так соленой. Такое дрожжевое тесто на пирожки получило название "4 стакана", поскольку в его основе три стакана муки и один молока. Вместо стаканов можно использовать небольшие чашки - главное, чтобы сохранялась пропорция ингредиентов.

Перед готовкой убедитесь, что у вас есть следующие продукты:

три стакана муки пшеничной;

стакан молока;

десять граммов сухих дрожжей;

три столовые ложки подсолнечного масла;

два яйца;

столовая ложка сахара;

щепотка соли.

Если хотите, дабы масса хорошо поднялась и изделия были пышными, дрожжи должны быть очень свежими. Поэтому их желательно покупать сразу перед приготовлением. Также чтобы тесто на пирожки дрожжевое было вкусным, желательно брать молоко высокой жирности (можно домашнее).

Молоко подогрейте до температуры тела, смешайте с сахаром и сухими дрожжами. Перемешайте и оставьте массу бродить на десять минут. Яйца взбейте вилкой вместе с подсолнечным маслом и солью. Муку несколько раз просейте через сито на стол в виде "холмика". Сделайте по центру углубление, влейте яичную смесь и подошедшую опару.

Руками замесите тесто, которое должно быть эластичным и не очень липким. Если масса сильно прилипает, увеличьте количество муки. Оставьте постоять в теплое место на час, чтобы смесь выросла в два раза. За это время ее нужно дважды обмять руками.

На этом тесто на пирожки в духовке готово - можно разделить его на двенадцать равных частей и растянуть в тонкую лепешку. Внутрь каждого изделия положите любимую начинку и залепите края. Выложите на смазанный маслом противень и оставьте еще на пятнадцать минут для подъема.

Чтобы изделия были румяными, перед выпечкой смажьте их поверхность молоком или взбитым желтком. Пеките пирожки около тридцати минут при 180°.

