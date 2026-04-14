Хороший урожай всегда начинается с правильного выбора семян.

Многие огородники при выборе семян ориентируются на привлекательную упаковку или низкую цену, однако это не всегда гарантирует хороший результат. Кандидат сельскохозяйственных наук и владелица интернет-магазина "Садиба насіння" Людмила Дацько объяснила в комментарии УНИАН, как правильно выбирать семена и какие факторы могут влиять на их качество и всхожесть.

Как понять, хорошие семена или нет – можно ли это определить по упаковке

Эксперт подчеркнула, что упаковка может дать лишь частичное представление о качестве семян, и, по ее словам, стоит обращать внимание на несколько других критериев. Так, среди основных показателей качества стоит учитывать производителя, срок годности, номер партии, обработку семян, а также стандарты и сертификацию (ДСТУ).

В то же время, как подчеркнула Дацько, даже идеальная упаковка не гарантирует результата, ведь качество может пострадать из-за неправильного хранения уже в магазине, а не на этапе фасовки.

Влияет ли цена на качество семян

Агроном опровергла распространенное убеждение о том, что дешевые семена всегда хуже. Напротив, по ее словам, более низкая стоимость может объясняться совсем другими факторами: например, менее известным брендом, который не тратит средства на рекламу, более простой и дешевой упаковкой или отсутствием импортной логистики у отечественных производителей.

К тому же более низкая цена может быть обусловлена и отсутствием дополнительной обработки – такой как дражировка или протравливание (здесь важно иметь в виду, что Евросоюз, как отметила эксперт, начинает постепенно отказываться от протравливания семян).

В то же время она подчеркнула, что и высокая цена не гарантирует идеальной всхожести. Более важными факторами при определении качества семян являются срок годности, условия хранения, репутация производителя и заявленный процент всхожести.

Если все эти параметры указаны на упаковке и находятся в пределах нормы, то семена с большей вероятностью будут хорошими.

Как определить, какие семена подходят для посадки – распространенные мифы

Эксперт также опровергла миф о том, что более тяжелые семена лучше:

"Вес семян не является надежным показателем их качества или всхожести. Легкие семена не обязательно плохие, так же как более тяжелые – не гарантируют хорошего результата".

Она уточнила, что разные культуры естественным образом имеют разный вес семян, поэтому этот показатель не может быть универсальным критерием. Кроме того, даже в пределах одной партии возможны естественные различия. А на качество больше влияют зрелость, условия хранения и генетические особенности.

Хуже ли всходит семя, собранное самостоятельно

По словам агронома, семена, собранные вручную, не обязательно уступают фабричным:

"Важно, чтобы плод был созревшим и здоровым – тогда и семена будут качественными. Часто они даже лучше адаптированы к местным условиям".

В то же время она подчеркнула некоторые важные нюансы:

у гибридов (F1) потомство может не сохранять свойства (например, у огурца или петунии);

важны правильная сушка и хранение;

возможны болезни при неправильном сборе или если растение было поражено.

Учитывая это, каждый сам должен решать, какой метод лучше: самостоятельный сбор семян или их покупка.

Как определить, какие семена качественные – основные критерии

Дацько подчеркнула, что для хорошей всхожести стоит учитывать несколько ключевых факторов:

срок годности (свежие семена имеют более высокую всхожесть);

проверенные производители с хорошей репутацией;

процент всхожести, который часто указывается на профессиональных упаковках;

условия хранения (пакетики должны быть сухими и неповрежденными);

тип семян (сортовые или гибридные);

обработка (протравленные или дражированные семена имеют преимущества, хотя, опять же, ЕС отказывается от этого метода).

Именно по этим критериям, а не по красоте упаковки, нужно судить о том, стоит ли покупать семена или нет.

Она также напомнила, что гибриды обычно более урожайны и устойчивы, но не подходят для самостоятельного сбора семян. "Не ориентируйтесь только на цену, вес семян и красивую упаковку", – подытожила Дацько.

справка Людмила Дацько учёная, агроном Людмила Дацько - кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, владелица интернет-магазина Садиба семена.

