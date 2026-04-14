Многие огородники при выборе семян ориентируются на привлекательную упаковку или низкую цену, однако это не всегда гарантирует хороший результат. Кандидат сельскохозяйственных наук и владелица интернет-магазина "Садиба насіння" Людмила Дацько объяснила в комментарии УНИАН, как правильно выбирать семена и какие факторы могут влиять на их качество и всхожесть.
Как понять, хорошие семена или нет – можно ли это определить по упаковке
Эксперт подчеркнула, что упаковка может дать лишь частичное представление о качестве семян, и, по ее словам, стоит обращать внимание на несколько других критериев. Так, среди основных показателей качества стоит учитывать производителя, срок годности, номер партии, обработку семян, а также стандарты и сертификацию (ДСТУ).
В то же время, как подчеркнула Дацько, даже идеальная упаковка не гарантирует результата, ведь качество может пострадать из-за неправильного хранения уже в магазине, а не на этапе фасовки.
Влияет ли цена на качество семян
Агроном опровергла распространенное убеждение о том, что дешевые семена всегда хуже. Напротив, по ее словам, более низкая стоимость может объясняться совсем другими факторами: например, менее известным брендом, который не тратит средства на рекламу, более простой и дешевой упаковкой или отсутствием импортной логистики у отечественных производителей.
К тому же более низкая цена может быть обусловлена и отсутствием дополнительной обработки – такой как дражировка или протравливание (здесь важно иметь в виду, что Евросоюз, как отметила эксперт, начинает постепенно отказываться от протравливания семян).
В то же время она подчеркнула, что и высокая цена не гарантирует идеальной всхожести. Более важными факторами при определении качества семян являются срок годности, условия хранения, репутация производителя и заявленный процент всхожести.
Если все эти параметры указаны на упаковке и находятся в пределах нормы, то семена с большей вероятностью будут хорошими.
Как определить, какие семена подходят для посадки – распространенные мифы
Эксперт также опровергла миф о том, что более тяжелые семена лучше:
"Вес семян не является надежным показателем их качества или всхожести. Легкие семена не обязательно плохие, так же как более тяжелые – не гарантируют хорошего результата".
Она уточнила, что разные культуры естественным образом имеют разный вес семян, поэтому этот показатель не может быть универсальным критерием. Кроме того, даже в пределах одной партии возможны естественные различия. А на качество больше влияют зрелость, условия хранения и генетические особенности.
Хуже ли всходит семя, собранное самостоятельно
По словам агронома, семена, собранные вручную, не обязательно уступают фабричным:
"Важно, чтобы плод был созревшим и здоровым – тогда и семена будут качественными. Часто они даже лучше адаптированы к местным условиям".
В то же время она подчеркнула некоторые важные нюансы:
- у гибридов (F1) потомство может не сохранять свойства (например, у огурца или петунии);
- важны правильная сушка и хранение;
- возможны болезни при неправильном сборе или если растение было поражено.
Учитывая это, каждый сам должен решать, какой метод лучше: самостоятельный сбор семян или их покупка.
Как определить, какие семена качественные – основные критерии
Дацько подчеркнула, что для хорошей всхожести стоит учитывать несколько ключевых факторов:
- срок годности (свежие семена имеют более высокую всхожесть);
- проверенные производители с хорошей репутацией;
- процент всхожести, который часто указывается на профессиональных упаковках;
- условия хранения (пакетики должны быть сухими и неповрежденными);
- тип семян (сортовые или гибридные);
- обработка (протравленные или дражированные семена имеют преимущества, хотя, опять же, ЕС отказывается от этого метода).
Именно по этим критериям, а не по красоте упаковки, нужно судить о том, стоит ли покупать семена или нет.
Она также напомнила, что гибриды обычно более урожайны и устойчивы, но не подходят для самостоятельного сбора семян. "Не ориентируйтесь только на цену, вес семян и красивую упаковку", – подытожила Дацько.
Людмила Дацько - кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник, владелица интернет-магазина Садиба семена.