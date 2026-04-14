Узнайте, чем в апреле подкормить клубнику и как правильно ее обрезать.

С окончанием зимы и полноценным приходом тепла пора возобновить работу на огороде. Внимания со стороны фермера сейчас требует клубника. Являясь многолетником, это растение нуждается в ежегодном весеннем уходе. Всего несколько простых действий гарантируют вам отменный урожай в текущем году.

Как правильно ухаживать за клубникой весной после зимы, нужно знать каждому владельцу этой культуры. Первая обработка растения считается самой важной за год. Именно от нее зависит, будут ли кусты ломиться от ягод летом, или простоят голые.

Когда проводить первую обработку клубники весной

Заботиться о клубничных грядках принято после окончательного потепления, когда температура воздуха больше не опускается ниже +5°. Удачный период начинается приблизительно в середине апреля. Раньше клубнику лучше не трогать: из-за заморозков кусты становятся ломкими и слабыми, негативно реагируя на любое вмешательство.

Определившись со сроками, нужно также запомнить, что нужно делать с клубникой в апреле месяце. В первую очередь растение нуждается в обрезке, обработке от вредителей, а также питательных подкормках. Подробнее обо всех процедурах мы расскажем далее.

Какая первая обработка клубники нужна после зимы

Когда земля оттаяла и нагрелась, пора посетить клубничные грядки и осмотреть их. Если на кустах есть подгнившие, больные, замерзшие участки, то их удаляем секатором. Также обрезать нужно все сухие части. Землю под клубникой аккуратно разрыхлите - так вы улучшите доступ кислорода к корням, а также проверите наличие личинок вредителей.

Далее нужно провести санитарное удаление лишних побегов. Главное в том, как обрезать клубнику весной, это удалить все прошлогодние усики кроме одного-двух самых сильных. Листья при этом нужно оставить (если они здоровые), поскольку они нужны растению для фотосинтеза.

Перед цветением ягоды важно успеть опрыскать от вредителей. Болезни и насекомые только начинают просыпаться, поэтому сейчас идеальное время для борьбы с ними. Обрабатывать кусты можно как химическими, так и народными средствами. Это могут быть:

раствор медного купороса - 10 граммов на 10 литров воды;

бордосская жидкость 1%;

препараты "Хорус", "Топсин" или "Ридомил" - 2 грамма на 10 литров воды;

нашатырный спирт - 40 миллилитров на 10 литров воды;

просто горячая вода температурой 60°.

Выбранное средство полейте прямо на листья и под корень в количестве примерно одного литра на куст. Процедуру лучше проводить в утро пасмурного дня.

Чем подкормить клубнику весной, чточбы был хороший урожай

Подкормка даст растению хороший стартовый заряд питательных микроэлементов. Внесение удобрений под кусты - это то, что надо сделать с клубникой ранней весной обязательно.

В начале вегетации клубнике больше всего нужен азот. Он дает растению силы для наращивания зеленой массы и молодых усов. Поэтому в середине апреля под ягоду вносят азотные удобрения:

аммиачную селитру;

карбамид;

коровяк.

В конце апреля или начале мая на кустах распустятся цветы. Для второй подкормки упор уже нужно делать на калий, что отвечает за иммунитет растения и вкус ягод. Поэтому применить рекомендуется калийные подкормки:

калийную селитру;

нитроаммофоску;

борную кислоту.

Подкормку нужно проводить после полного окончания заморозков, когда земля хорошо прогреется. Из холодной почвы вещества не усваиваются. Важно также выливать растворы под корень и следить, чтобы те не попадали на листья, иначе клубника может получить ожоги.

Вас также могут заинтересовать новости: