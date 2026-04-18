США разрешили поставку и продажу российской нефти и нефтепродуктов

Хотя ранее американские власти заявляли, что не дадут на это разрешения.

Министерство финансов США временно отменило ограничения на покупку российской нефти и нефтепродуктов, транспортируемых по морю.

"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США предоставляет генеральную лицензию № 134B "О разрешении на поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года", – говорится в сообщении Минфина.

Лицензия касается российской нефти и нефтепродуктов, в том числе произведенных компаниями, находящимися под санкциями.

США отменили ограничения сроком на месяц. Это произошло вопреки предыдущим публичным заверениям американских чиновников не продлевать такую лицензию.

Ранее издание Semafor писало, что США планируют продлить действие ослабленных ограничений в отношении российской нефти .

13 марта США сняли санкции с российской нефти. А 22 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что временное ослабление санкций против российской нефти принесет россиянам $2 млрд дополнительных доходов.

Россия получает неожиданные дополнительные доходы от нефти из-за резкого роста мировых цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По подсчетам Financial Times, каждый день высоких цен приносит российскому бюджету около $150 млн дополнительных поступлений, только за первые две недели войны в Персидском заливе Москва заработала до $1,9 млрд.

