Фиктивное бронирование и российские нарративы: Минюкова раскритиковала Лаченкова

В Украине продолжается практика фиктивного зачисления лиц, связанных с властью или информационной сферой, что позволяет им избегать мобилизации и публично продолжать деятельность, заявила блогер Анна Минюкова.

"Правительство продолжает прятать своих информационных бойцов под фиктивным бронированием. После увольнения Владимира Петрова его оперативно "перевели" работать на телеканал о саде и огороде. Теперь черный политтехнолог Януковича может снова не прятаться от ТЦК и спокойно ходить по студиям, вести эфиры", – написала Минюкова.

По ее словам, подобная ситуация касается и блогера Игоря Лаченкова, который, по утверждению Минюковой, имеет бронирование на оборонном предприятии.

"Как он только успевает совмещать активное блогерство, тусовки в кафе и сборку дронов?" – отметила она.

Минюкова также раскритиковала деятельность отдельных блогеров, которые, по ее оценке, распространяют непроверенную информацию и могут неосознанно усиливать российские нарративы.

"Если кто-то пропустил – Диана Панченко прямо благодарит на русскую аудиторию блогера Игоря Лаченкова за поддержку. В своей "борьбе с коррупционерами" он просто подхватывает российские вбросы, транслируя их своей аудитории. Информация, запущенная из пророссийского источника, без проверки попадает в украинский сегмент и легитимизируется", – подчеркнула она.

По ее мнению, это создает риски для информационной безопасности государства.

"Создается впечатление, что украинский блогер и пророссийский спикер работают в одном информационном поле. Насколько можно доверять информации, которую не проверяют перед публикацией? И насколько это ответственно – масштабировать такие вещи на всю страну во время войны?" – добавила Минюкова.

Она подчеркнула, что в погоне за "разоблачениями" отдельные публичные лица теряют чувство ответственности за последствия своих действий.

