Апрель 2026 года - особый месяц для православных верующих. Сразу несколько важных дат приходятся на эти дни: Вербное воскресенье, когда вспоминают торжественный Вход Господень в Иерусалим, и главное торжество христианского календаря - Светлое Воскресение Христово. Рассказываем, какие церковные праздники отмечают в апреле по новому и старому стилю, и когда начинается поминальная неделя - Проводы.
Новый церковный православный календарь на апрель 2026
Начиная с 2023 года, Православная церковь Украины использует новый календарь. С тех пор праздники с фиксированными датами отмечают на 13 дней раньше, чем по юлианскому летоисчислению.
Православные праздники по новому стилю в апреле 2026 года будут такие:
- 1.04 - прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
- 2.04 - прп. Тита, чудотворца.
- 3.04 - прп. Никиты, испов.
- 4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
- 5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.
- 6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.
- 7.04 - Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
- 8.04 - Великая среда, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.
- 9.04 - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, мч. Евпсихия.
- 10.04 - Великая пятница (Страстная пятница), Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
- 11.04 - Великая суббота, сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
- 12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.
- 13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
- 14.04 - Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
- 15.04 - Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.
- 16.04 - Светлый четверг, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
- 17.04 - Светлая пятница, иконы Богородицы "Живоносный источник".
- 18.04 - Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.
- 19.04 - Антипасха, ап. Фомы.
- 20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.
- 21.04 - сщмч. Януария, еп. и других.
- 22.04 - прп. Феодора Секиота.
- 23.04 - вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).
- 24.04 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.
- 25.04 - ап. и еванг. Марка.
- 26.04 - свв. жен-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.
- 27.04 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.
- 28.04 - апп. от 70-ти Ясона и Сосипатра.
- 29.04 - девяти мчч. Кизицких.
- 30.04 - ап. Иакова.
В апреле завершается один из самых продолжительных православных постов - Великий. На протяжении всего месяца постными днями остаются среда и пятница, за исключением сплошных седмиц, когда пост не соблюдается.
Православный календарь по старому стилю на апрель 2026
Часть православных верующих в Украине по-прежнему придерживается юлианского календаря и отмечает церковные праздники по старому стилю.
Православные праздники апреля 2026 года по старому стилю будут такие:
- 1.04 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.
- 2.04 - мц. Фотины (Светланы).
- 3.04 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского).
- 4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря.
- 5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), прп. Никона, игумена Киево-Печерского.
- 6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.
- 7.04 - Благовещение Пресвятой Богородицы, Великий вторник.
- 8.04 - Великая среда, Собор архангела Гавриила.
- 9.04 - Великий четверг, мц. Матроны Солунской.
- 10.04 - Великая пятница, Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, прмч. Евстратия Киево-Печерского.
- 11.04 - Великая суббота.
- 12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, свт. Софрония, епископа Иркутского.
- 13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.
- 14.04 - Светлый вторник, прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
- 15.04 - Светлая среда, прп. Тита, чудотворца.
- 16.04 - Светлый четверг, прп. Никиты, испов.
- 17.04 - Светлая пятница, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
- 18.04 - Светлая суббота, сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.
- 19.04 - Антипасха, ап. Фомы, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.
- 20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
- 21.04 - прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.
- 22.04 - мч. Евпсихия.
- 23.04 - блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
- 24.04 - сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
- 25.04 - прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.
- 26.04 - свв. жен-мироносиц, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
- 27.04 - мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
- 28.04 - блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.
- 29.04 - Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
- 30.04 - иконы Богородицы "Живоносный источник".
Отметим, что переходящие праздники - те, у которых нет фиксированной даты, например, Пасха, Вербное воскресенье и Лазарева суббота отмечаются в одни и те же дни как по новому, так и по старому церковному календарю.