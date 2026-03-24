Какие православные праздники отмечают верующие в апреле и в какие дни даты приходятся по новому и старому календарю.

Апрель 2026 года - особый месяц для православных верующих. Сразу несколько важных дат приходятся на эти дни: Вербное воскресенье, когда вспоминают торжественный Вход Господень в Иерусалим, и главное торжество христианского календаря - Светлое Воскресение Христово. Рассказываем, какие церковные праздники отмечают в апреле по новому и старому стилю, и когда начинается поминальная неделя - Проводы.

Новый церковный православный календарь на апрель 2026

Начиная с 2023 года, Православная церковь Украины использует новый календарь. С тех пор праздники с фиксированными датами отмечают на 13 дней раньше, чем по юлианскому летоисчислению.

Православные праздники по новому стилю в апреле 2026 года будут такие:

1.04 - прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

2.04 - прп. Тита, чудотворца.

3.04 - прп. Никиты, испов.

4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.

6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

7.04 - Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

8.04 - Великая среда, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

9.04 - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, мч. Евпсихия.

10.04 - Великая пятница (Страстная пятница), Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

11.04 - Великая суббота, сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.

13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

14.04 - Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

15.04 - Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.

16.04 - Светлый четверг, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

17.04 - Светлая пятница, иконы Богородицы "Живоносный источник".

18.04 - Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.

19.04 - Антипасха, ап. Фомы.

20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.

21.04 - сщмч. Януария, еп. и других.

22.04 - прп. Феодора Секиота.

23.04 - вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).

24.04 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.

25.04 - ап. и еванг. Марка.

26.04 - свв. жен-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.

27.04 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.

28.04 - апп. от 70-ти Ясона и Сосипатра.

29.04 - девяти мчч. Кизицких.

30.04 - ап. Иакова.

В апреле завершается один из самых продолжительных православных постов - Великий. На протяжении всего месяца постными днями остаются среда и пятница, за исключением сплошных седмиц, когда пост не соблюдается.

Православный календарь по старому стилю на апрель 2026

Часть православных верующих в Украине по-прежнему придерживается юлианского календаря и отмечает церковные праздники по старому стилю.

Православные праздники апреля 2026 года по старому стилю будут такие:

1.04 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.

2.04 - мц. Фотины (Светланы).

3.04 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского).

4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря.

5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), прп. Никона, игумена Киево-Печерского.

6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.

7.04 - Благовещение Пресвятой Богородицы, Великий вторник.

8.04 - Великая среда, Собор архангела Гавриила.

9.04 - Великий четверг, мц. Матроны Солунской.

10.04 - Великая пятница, Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, прмч. Евстратия Киево-Печерского.

11.04 - Великая суббота.

12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, свт. Софрония, епископа Иркутского.

13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.

14.04 - Светлый вторник, прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

15.04 - Светлая среда, прп. Тита, чудотворца.

16.04 - Светлый четверг, прп. Никиты, испов.

17.04 - Светлая пятница, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.

18.04 - Светлая суббота, сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.

19.04 - Антипасха, ап. Фомы, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

21.04 - прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

22.04 - мч. Евпсихия.

23.04 - блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

24.04 - сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.

25.04 - прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.

26.04 - свв. жен-мироносиц, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

27.04 - мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

28.04 - блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.

29.04 - Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.

30.04 - иконы Богородицы "Живоносный источник".

Отметим, что переходящие праздники - те, у которых нет фиксированной даты, например, Пасха, Вербное воскресенье и Лазарева суббота отмечаются в одни и те же дни как по новому, так и по старому церковному календарю.

Вас также могут заинтересовать новости: