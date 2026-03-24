Православный календарь церковных праздников в апреле 2026

Апрель 2026 года - особый месяц для православных верующих. Сразу несколько важных дат приходятся на эти дни: Вербное воскресенье, когда вспоминают торжественный Вход Господень в Иерусалим, и главное торжество христианского календаря - Светлое Воскресение Христово. Рассказываем, какие церковные праздники отмечают в апреле по новому и старому стилю, и когда начинается поминальная неделя - Проводы.

Новый церковный православный календарь на апрель 2026

Начиная с 2023 года, Православная церковь Украины использует новый календарь. С тех пор праздники с фиксированными датами отмечают на 13 дней раньше, чем по юлианскому летоисчислению. 

Православные праздники по новому стилю в апреле 2026 года будут такие:

  • 1.04 - прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
  • 2.04 - прп. Тита, чудотворца.
  • 3.04 - прп. Никиты, испов.
  • 4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
  • 5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.
  • 6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.
  • 7.04 - Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
  • 8.04 - Великая среда, прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.
  • 9.04 - Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайной вечери, мч. Евпсихия.
  • 10.04 - Великая пятница (Страстная пятница), Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
  • 11.04 - Великая суббота, сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
  • 12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.
  • 13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
  • 14.04 - Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
  • 15.04 - Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.
  • 16.04 - Светлый четверг, Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
  • 17.04 - Светлая пятница, иконы Богородицы "Живоносный источник".
  • 18.04 - Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.
  • 19.04 - Антипасха, ап. Фомы. 
  • 20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.
  • 21.04 - сщмч. Януария, еп. и других.
  • 22.04 - прп. Феодора Секиота.
  • 23.04 - вмч. Юрия Победоносца (Георгия Победоносца).
  • 24.04 - прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексия, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.
  • 25.04 - ап. и еванг. Марка.
  • 26.04 - свв. жен-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.
  • 27.04 - прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.
  • 28.04 -  апп. от 70-ти Ясона и Сосипатра.
  • 29.04 - девяти мчч. Кизицких.
  • 30.04 - ап. Иакова.

В апреле завершается один из самых продолжительных православных постов - Великий. На протяжении всего месяца постными днями остаются среда и пятница, за исключением сплошных седмиц, когда пост не соблюдается.

Церковные праздники в апреле 2026 по новому стилю

Православный календарь по старому стилю на апрель 2026

Часть православных верующих в Украине по-прежнему придерживается юлианского календаря и отмечает церковные праздники по старому стилю. 

Православные праздники апреля 2026 года по старому стилю будут такие:

  • 1.04 - мч. Хрисанфа и мц. Дарии.
  • 2.04 - мц. Фотины (Светланы).
  • 3.04 - прп. Иакова, еп. Катанского (Сицилийского).
  • 4.04 - Лазарева суббота, воскрешение прав. Лазаря.
  • 5.04 - Вход Господний в Иерусалим (Вербное воскресенье), прп. Никона, игумена Киево-Печерского.
  • 6.04 - начало Страстной недели, Великий понедельник, прп. Захарии Печерского, постника Киево-Печерского.
  • 7.04 - Благовещение Пресвятой Богородицы, Великий вторник.
  • 8.04 - Великая среда, Собор архангела Гавриила.
  • 9.04 - Великий четверг, мц. Матроны Солунской.
  • 10.04 - Великая пятница, Воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, прмч. Евстратия Киево-Печерского.
  • 11.04 - Великая суббота.
  • 12.04 - Светлое Христового Воскресение, Пасха, свт. Софрония, епископа Иркутского.
  • 13.04 - начало пасхальной недели, Светлый понедельник, прп. Ипатия, целителя Киево-Печерского.  
  • 14.04 - Светлый вторник, прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.
  • 15.04 - Светлая среда, прп. Тита, чудотворца.
  • 16.04 - Светлый четверг, прп. Никиты, испов.
  • 17.04 - Светлая пятница, прп. Иосифа Многоболезненного Киево-Печерского.
  • 18.04 - Светлая суббота, сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца, и других.
  • 19.04 - Антипасха, ап. Фомы, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.
  • 20.04 - Проводы, поминовение умерших, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.
  • 21.04 - прп. Руфа, затворника Киево-Печерского, свт. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.
  • 22.04 - мч. Евпсихия.
  • 23.04 - блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
  • 24.04 - сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
  • 25.04 - прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.
  • 26.04 - свв. жен-мироносиц, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.
  • 27.04 - мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.
  • 28.04 - блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.
  • 29.04 - Ильинско-Черниговской иконы Божией Матери.
  • 30.04 - иконы Богородицы "Живоносный источник".

Отметим, что переходящие праздники - те, у которых нет фиксированной даты, например, Пасха, Вербное воскресенье и Лазарева суббота отмечаются в одни и те же дни как по новому, так и по старому церковному календарю.

