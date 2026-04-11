Последний день Страстной седмицы имеет свои важные правила.

Пасха 2026 для православных христиан наступит завтра, 12 апреля, а сегодня - Великая суббота перед Пасхой. Это день тишины, когда тело Христа сняли с креста, завернули в плащаницу и положили в гроб, где оно покоилось, пока не случилось светлое Христово воскрешение. Узнайте, что можно и нельзя делать в эту дату.

Чем примечательна Великая суббота - что за праздник, что можно делать

Великая страстная суббота - это последний день Страстной седмицы, этой же датой заканчивается Великий пост. В храмах уже вовсю готовятся к службам в честь Воскресения Господня, а украинские хозяйки завершают приготовления к светлому празднику Пасхи.

Великой суббота называется потому, что все дни недели перед Пасхой принято называть великими - для верующих этот период очень важен. В течение Страстной седмицы христиане скорбят о Христе, о муках, которые ему пришлось вынести ради спасения человечества. В последний день седмицы важно вспомнить о страданиях Господа нашего и о его великой жертве.

Какое значение несет Великая суббота - традиции, что можно делать

Существуют некоторые правила, которые диктует Великая суббота - что можно делать, знают все истинно верующие православные люди, но не лишним будет и напомнить о них. Так, еще в Ветхом Завете написано, что этот день нужно провести в тишине и молитвах о Христе. Для скорби обо всех усопших существуют другие дни - Родительские субботы, а вот в последний день Страстной седмицы необходимо вспоминать лишь об одном - о Сыне Божием.

Для каждого христианина этот день очень важен, так как события, описанные в Библии, дают надежду и показывают, что жизнь не заканчивается смертью - шанс на спасение и обретение вечной жизни есть у каждого. Верующие должны помнить, что Бог любит всех, и каждому дана возможность обрести жизнь вечную, если соблюдать заповеди.

Днем тишины и надежды Великую субботу также называют потому, что верующие еще на самом деле не знают, что Христос воскреснет, но уже понимают, что он умер. Последний день Страстной седмицы - это грань между радостью и горем, между скорбью и счастьем, между надеждой и отчаянием. Наиболее правильным в эту дату будет успокоиться, погрузить себя в состояние умиротворения, отказаться от любой спешки и просто продолжать готовиться к празднику. Можно убирать, печь пасхи, варить и красить яйца, но без суеты - спокойно и уверенно, с благодарностью к Господу.

Великая суббота перед Пасхой - что нельзя делать

Такой важный праздник как Великая суббота имеет и свои запреты. Так, сегодня категорически запрещено:

ругаться, сквернословить;

выполнять любую тяжелую физическую работу;

заниматься огородными делами;

устраивать громкие праздники и вечеринки.

Нежелательно также и работать, но в современной жизни это правило выполнить не так и просто, ведь рабочий график может быть любым. Если сегодня вы не можете остаться дома, постарайтесь находиться в состоянии покоя, никому не желать зла, не принимать скоропалительных решений, не испытывать слишком сильных эмоций и, в целом, сосредоточиться на том, чтобы обрести гармонию и связь с Богом.

