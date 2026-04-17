Нефтепровод 'Дружба' готовят к возобновлению работы: в Венгрии планируют визит в Россию

Глава венгерского нефтяного гиганта MOL планирует посетить Россию для обсуждения вопроса поставок нефти.

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться на следующей неделе, заявил будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, ссылаясь на информацию руководителя венгерского нефтяного гиганта MOL, сообщает Bloomberg.

По словам Мадьяра, руководитель MOL на следующей неделе посетит Россию для обсуждения вопросов поставок нефти.

"Недостаточно просто запустить трубопровод "Дружба". Нужно еще и нефть туда доставлять", – отметил будущий венгерский премьер.

Журналисты напоминают, что нефтепровод "Дружба" прекратил работу в конце января после удара России. Остановка работы нефтепровода активно использовалась во время избирательной кампании в Венгрии.

Нефтепровод "Дружба"

Министр иностранных дел Андрей Сибига в феврале сообщил, что в результате атаки РФ в конце января экспорт нефти по трубопроводу "Дружба" был остановлен. Недавно во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что до конца апреля нефтепровод будет отремонтирован не полностью, но этого будет достаточно для его функционирования.

Со своей стороны, Венгрия и Словакия заявили, что Украина якобы затягивает возобновление поставок нефти, и приостановили поставки дизельного топлива в нашу страну.

Кроме того, в конце марта Венгрия объявила о прекращении поставок газа в Украину и продолжает блокировать кредит ЕС на 90 миллиардов долларов.

В то же время будущий премьер Венгрии Петр Мадьяр дал понять, что не будет блокировать выделение кредита Украине.

