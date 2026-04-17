Названы 8 брендов наушников, которые лучше обходить стороной в 2026 году

Популярное технологическое издание BGR опубликовало обновленный список брендов наушников, которые чаще всего разочаровывают качеством. Рейтинг основан на отзывах покупателей, оценках на интернет-площадках и общем пользовательском опыте.

Авторы отмечают: выбор наушников – это не только вопрос цены или дизайна. Ключевыми остаются комфорт, качество звука и надежность. Именно поэтому анализ реальных отзывов пользователей помогает избежать неудачной покупки.

EKSA

EKSA – один из самых критикуемых брендов в подборке. Их наушники стоят дешево (около 30–50 долларов), но качество не оправдывает даже эту цену. Владельцы часто жалуются на слабое качество звука, дисбаланс громкости между левым и правым наушником и дешевые материалы корпус.

Эксперты также отмечают, что их опыт использования наушников EKSA оказался неудачным: основными проблемами стали качество звука и дискомфорт при ношении.

Monoprice

Monoprice известен как производитель доступной электроники, но в сегменте наушников у бренда часто возникают проблемы с качеством.

В своих отзывах пользователи жалуются на нестабильную работу Bluetooth, посредственное звучание и низкую долговечность устройств, которые могут выходить из строя спустя короткое время использования.

House of Marley

House of Marley позиционируется как экологичный производитель с акцентом на дизайн, но в реальности покупатели отмечают непредсказуемое качество продукции. Одни модели могут работать нормально, тогда как другие быстро ломаются или демонстрируют слабое качество звука.

Эксперты, которые тестировали наушники House of Marley, отмечают, что они начинают "нагреваться" при ношении уже через короткое время. Кроме того, у них наблюдаются проблемы с частотной характеристикой (звучание может быть нестабильным и "неровным") и слабой конструкцией амбушюр.

Soul Electronics

Soul Electronics попал в список из-за жалоб на подключение и стабильность работы. Пользователи отмечают проблемы с Bluetooth-соединением, слабую автономность, неудобную посадку и посредственные микрофоны.

Специалисты, которые тестировали наушники Soul Electronics, отмечают, что у этих устройств могут возникать проблемы с разрывами соединения, к тому же они не обладают защитой от воды или пота.

Cowin (Silensys)

Cowin известен своими моделями с активным шумоподавлением, однако пользователи часто считают его реализацию слабой. Также встречаются жалобы на низкое качество звука и время работы батарейки, из-за чего заявленные характеристики не всегда соответствуют реальному опыту использования.

При этом некоторые модели бренда, как например Cowin E7 Pro, считаются хорошим бюджетным вариантом с активным шумоподавлением (ANC), что подтверждает оценка на Amazon (4,2 звезды из 5).

Hifiman

Hifiman считается уважаемым брендом среди аудиофилов, особенно за счет качества звучания. Однако BGR отмечает частые жалобы на качество сборки, комфорт и долговечность: наушники могут выходить из строя менее чем за год.

Эксперты, которым довелось протестировать наушники Hifiman, отмечают, что они могут оказаться довольно тяжелыми для своего размера, пропускают звук наружу, а также не отличаются высокой портативностью.

V-Moda

V-Moda ассоциируется с премиальным дизайном и ориентацией на бас, но пользователи часто критикуют модели бренда за проблемы с подключением, плохое шумоподавление и нестабильное качество звука.

Эксперты, которые пользовались наушниками V-Moda, отмечают, что у них неудачно спроектирована зарядная база, фирменное приложение работает с ошибками, а на высокой громкости звук заметно "просачивается" наружу.

Razer

Razer, известный прежде всего игровыми аксессуарами, также попал в список. Несмотря на популярность у геймеров, пользователи жалуются на неудобство длительного ношения, ненадежность конструкции и среднее качество звука, которое не всегда соответствует цене устройств.

Эксперты отмечают, что наушники Razer часто пытаются быть "универсальным" решением, не достигая при этом высокого уровня ни в одном конкретном аспекте. Если же вам нужна именно игровая гарнитура, эксперты рекомендуют обратить внимание на Sony Inzone H9.

