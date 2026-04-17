Под кладбищем Нью-Йорка нашли 5,6 миллиона живых существ: ученые ошеломлены

Под тихим и спокойным кладбищем в США обнаружили невероятное количество живых существ – более 5,6 миллиона пчел. Эта колония является одной из крупнейших, которые когда-либо фиксировала наука, пишет Daily Galaxy.

Как говорится в материале, исследователи из Корнельского университета изучали кладбище East Lawn в Итаке (штат Нью-Йорк). Оказалось, что под каждым шагом посетителей кипит жизнь. Там поселился вид пчел Andrena regularis, который обитает в этой местности еще с 1935 года. Однако до сих пор никто даже не догадывался, насколько огромна эта подземная семья.

Почему их не замечали раньше

По мнению ученых, все из-за образа жизни этих насекомых. В отличие от привычных нам медоносных пчел, около 70% видов в США живут не в ульях, а поодиночке под землей. Это делает их "невидимыми" для людей, даже когда их численность становится астрономической.

Команда ученых потратила шесть недель весной 2023 года, чтобы сделать точные расчеты. Результаты оказались сенсационными: на площади в 6 500 квадратных метров (это как небольшое футбольное поле) проживает 5,56 миллиона пчел.

"Я был полностью потрясен, когда мы делали расчеты. Я видел опубликованные оценки скоплений пчел в сотни тысяч. Но я никогда не представлял, что это будет 5,56 миллиона", – признался автор исследования Брайан Денфорт.

По имеющимся данным, эта находка бьет все мировые рекорды. Для сравнения:

Типичная колония в улье – 30 000 особей.

Огромное поселение в Аризоне – 1,6 миллиона.

Находка в Итаке – более 5,5 миллиона.

Кладбище как идеальный дом

Как объясняют эксперты, кладбища являются "райским уголком" для дикой природы. Почву там десятилетиями никто не перекапывает, нет интенсивного строительства или обработки химикатами. Это позволяет популяциям спокойно расти поколениями.

"Я уверен, что существуют другие крупные скопления пчел по всему миру, которые мы просто не идентифицировали, но, судя по литературе, это одно из крупнейших", – сказал один из авторов.

