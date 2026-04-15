Некоторые ошибки, допущенные во время весенней обрезки, могут навредить деревьям на годы вперед.

Весенняя обрезка помогает формировать крону и поддерживает естественный рост, но при неправильном выполнении может ослабить дерево. Специалисты подчеркивают: важны не только инструменты, но и сроки, техника и понимание особенностей вида.

Ранее мы писали, как и когда обрезать вишню весной, а сегодня разберемся, чем для деревьев опасна неправильная обрезка ветвей и какие распространенные ошибки допускают садоводы, согласно журналу The Spruce.

Как обрезать деревья нельзя – два важнейших условия

Сначала рассмотрим ошибки, связанные с техникой и подходом к обрезке, а затем – все, что касается выбора времени и погодных условий.

Видео дня

Сильное укорачивание верхушки

Иногда обрезка кроны дерева с удалением крупных ветвей применяется для ограничения высоты или тени, но это вредная практика.

Арборист Дэн Чемберлен отмечает, что такая обрезка нарушает "апикальное доминирование" – механизм, регулирующий рост. После удаления верхушки дерево теряет контроль и начинает выпускать множество слабых побегов.

В итоге уже через несколько лет крона становится слишком густой, хуже пропускает свет и хуже выдерживает нагрузку от ветра или снега.

Неосторожность и плохая техника

Неправильные срезы и грязные инструменты повышают риск болезней. Секаторы должны быть острыми и продезинфицированными, иначе срезы заживают хуже.

Шэрон Йесла из Morton Arboretum подчеркивает: нельзя оставлять "пеньки". Они отмирают и становятся входом для инфекций. Срез лучше делать у почки или боковой ветви.

Так, например, из всего, что будет, если неправильно обрезать яблоню, именно оставленные "пеньки" могут привести к самым серьезным последствиям: загниванию древесины, образованию дупел и заражению инфекциями.

Как правильно обрезать деревья – другие правила

Теперь рассмотрим, каковы три основных принципа обрезки, связанных именно со временем и регулярностью процедуры.

Неправильные сроки

Лучшее время для обрезки – конец зимы, до распускания почек. В этот период дерево легче переносит вмешательство и быстрее заживляет срезы.

Сильную обрезку рекомендуют проводить не чаще одного раза в год, но сухие и больные ветви можно удалять в любое время.

Есть исключения:

Раннецветущие деревья (магнолия, вишня, кизил) обрезают после цветения.

Сирень – в течение 1–2 недель после увядания.

Яблони и груши – с декабря по январь.

Персики и сливы – в феврале.

В остальном же лучше пользоваться общим правилом.

Нерегулярность обрезки

Если дерево долго не обрезать, оно станет слишком густым и потеряет форму, а больные и поврежденные ветви сильно ухудшат его состояние.

К тому же запущенные деревья сложно восстановить без удаления крупных ветвей, что вызывает дополнительный стресс для растения.

Обрезка в плохую погоду

Лучше всего работать в сухую погоду, так как после дождя повышается риск распространения грибков и бактерий.

Также нежелательны резкие перепады температуры и сильная жара – в таких условиях дерево хуже восстанавливается и может стать более уязвимым к болезням.

Зная, каковы основные правила обрезки деревьев, вы не только сможете правильно формировать крону, но и сохраните здоровье растения на долгие годы.

Вас также могут заинтересовать новости: