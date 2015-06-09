Во время пожара на нефтебазе под Киевом погиб один человек, 14 травмированы - МВД
По состоянию на 12:00 в результате взрыва во время пожара на нефтебазе под Киевом погиб один человек, 14 травмированы.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
«Сегодня, 9 июня, утром на территории нефтехранилища, расположенного в селе Крячки Васильковского района, где вчера произошел пожар, взорвался один из резервуаров», - говорится в сообщении.
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«В результате трагедии по состоянию на 12:00 один человек погиб и четырнадцать травмированы, из которых семь работников ГСЧС Украины. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», - добавляют в МВД.
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе "БРСМ-Нафта" близ Глевахи Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв. Глава МВД Арсен Аваков сообщил о шестерых госпитализированных с ожогами пожарных.
В связи с пожаром на нефтебазе до Василькова отбыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.