Губернатор Киевщины заверил, что в районе пожара возле Василькова эвакуировать жителей не планируют
В районе масштабного пожара на нефтебазе возле Василькова пока не планируется эвакуация.
Как сообщает со ссылкой на председателя Киевской облгосадминистрации Владимира Шандру ТСН, на данный момент не планируется вывоз населения ни из самого Василькова, ни из прилегающих к пожару населенных пунктов.
Кроме того, как он отметил в эфире телеканала "1+1", жителям близлежащих деревень не стоит паковать чемоданы и куда-то срочно выезжать.
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Отвечая на вопрос, стоит ли жителям близлежащих сел чего-то бояться, он заявил: "Пока что нет. Мы под контролем держим эту всю ситуацию".
Как сообщал УНИАН, вечером 8 июня вспыхнул пожар на нефтебазе вблизи с. Глеваха Васильковского района Киевской области.
Сегодня около 8 утра на нефтебазе произошел мощный взрыв.
В связи с чрезвычайной ситуацией в Васильков отбыл секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.