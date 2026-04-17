ЕС будет заниматься вопросами украинских ветеранов: это один из компонентов безопасности

Речь идет о четырех компонентах гарантий безопасности со стороны ЕС.

Европейский Союз работает над новым, четвертым, компонентом гарантий безопасности для Украины, который будет сосредоточен, среди прочего, на поддержке ветеранов.

Как сообщает Радио Свобода со ссылкой на чиновника Европейского Совета, этот вопрос будет обсуждаться на заседании министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 21 апреля.

"Верховный представитель ЕС представит четвертый компонент гарантий безопасности ЕС – по "общей стабильности". Он будет включать поддержку реформ оборонного сектора, противодействие гибридным и киберугрозам, а также реинтеграцию ветеранов", – сообщил чиновник Совета ЕС.

По его словам, вопрос актуализировался во время визита министров стран ЕС в Украину в годовщину событий в Буче: "Визит в Украину подчеркнул масштаб вызовов, связанных с ветеранами. Но и возможности. Ведь это люди с высокой квалификацией и опытом, которые могут быть полезны в будущем".

Также будут рассматриваться другие вопросы. В частности, вопросы контроля за оборотом стрелкового оружия и легких вооружений, разминирования.

"Вопрос ветеранов является чрезвычайно масштабным. В то же время уже существуют определенные инициативы, в частности по реинтеграции и лечению посттравматического стрессового расстройства", – сообщил чиновник Совета ЕС. Хотя и отмечается, что еще рано говорить о конкретных механизмах.

Он назвал три других компонента гарантий безопасности для Украины со стороны ЕС. Речь идет о:

военную помощь – поставки оружия, обучение украинских военных и финансирование через Европейский фонд мира;

развитие оборонного потенциала – реформа сектора безопасности и интеграция со стандартами НАТО;

экономическую устойчивость – макрофинансовую помощь и поддержку бюджета.

Отмечается, что эти меры не являются классическими гарантиями безопасности. Это скорее долгосрочная стратегия укрепления Украины.

Как сообщал УНИАН, Андрей Жолоб, который два года служил командиром медицинской роты 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, считает, что после войны украинское общество столкнется с проблемами, связанными с ветеранами. Тысячи военных вернутся домой со своими внутренними проблемами и обидами, и с этим придется работать.

По его словам, ни одна страна не могла подготовиться к встрече ветеранов, чтобы предвидеть все сложные проблемы, ни США, ни Израиль. Он объяснил, что существует внутренняя обида ветерана на все общество, на то, что он пошел воевать, а другие – нет.

