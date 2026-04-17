Овсянка или яичница: какой завтрак подходит именно вам

Диетологи сходятся во мнении: однозначного ответа, что лучше – овсянка или яйца, не существует. Всё зависит от потребностей организма, образа жизни и состояния здоровья.

Выбор завтрака определяется множеством факторов: генетикой, уровнем активности, финансовыми возможностями и даже местом проживания. Поэтому один и тот же продукт может быть полезным для одного человека и менее подходящим для другого, пишет Simply Recipes.

Овсянка на завтрак: за и против

Овсянка – хороший вариант, если организму не хватает клетчатки. Она поддерживает здоровье сердца и пищеварения, а также содержит витамины группы B, железо и цинк.

Однако важно учитывать добавки: готовые сладкие каши могут содержать много сахара. Лучше готовить овсянку самостоятельно и добавлять фрукты или орехи.

Когда лучше яйца

Яйца подходят тем, кто хочет увеличить потребление белка, например, для набора мышечной массы или контроля углеводов. Кроме того, они содержат антиоксиданты, полезные для зрения и кожи.

Но способ приготовления имеет значение: добавление масла, сливок или сыра увеличивает калорийность и количество насыщенных жиров.

И овсянка, и яйца могут быть как полезными, так и менее здоровыми – всё зависит от ингредиентов. Минимум сахара, жиров и обработанных добавок делает оба варианта хорошим выбором.

Оба варианта подходят для здорового рациона:

овсянка – когда хочется сытного и богатого клетчаткой завтрака;

яйца – когда нужен белок и более солёный вариант.

Главное – учитывать свои потребности и готовить продукты правильно.

