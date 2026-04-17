Долги подождут: кредиторы отсрочили выплаты Украины на несколько лет

Украина договорилась с международными кредиторами об отсрочке выплат по госдолгу до 2030 года – это позволит снизить давление на бюджет и направить средства на оборону и восстановление.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, речь идет о продлении договоренностей, достигнутых в 2022–2023 годах.

Документ предусматривает отсрочку платежей по государственному и гарантированному государством долгу, подлежащих уплате в период с февраля 2026 года. Таким образом, обслуживание и погашение долга будет отсрочено до конца февраля 2030 года, что согласуется с новой программой МВФ.

По завершении льготного периода отсроченные суммы будут возвращаться постепенно – равными полугодовыми платежами в течение 2035–2039 годов, с предусмотренной капитализацией процентов.

Соответствующая договоренность была достигнута с кредиторами из Канады, Франции, Германии, Японии, Италии, Нидерландов, Великобритании, США, а также Республики Корея.

Министр финансов Сергей Марченко подчеркнул, что такое решение существенно снижает нагрузку на бюджет в ближайшие годы. Освободившиеся средства государство сможет направить на финансирование обороны, социальные расходы и поддержку экономики.

Международный валютный фонд предупредил, что без дополнительных решений уровень государственного долга Украины может стать критически высоким. По оценкам Фонда, в конце 2026 года государственный долг Украины достигнет 122,6% валового внутреннего продукта.

В конце 2025 года агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Украины со статуса "ограниченный дефолт" после того, как страна объявила о согласии кредиторов обменять долг, привязанный к экономическому росту, на обычные облигации.

