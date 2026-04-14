"Мраморный" шоколадный торт удивляет не только своим видом, но и способом приготовления. При этом несмотря на простоту, он получается не хуже классических многослойных тортов и радует особенно насыщенным вкусом.
Разберемся, чем он заслужил такое название и как правильно его готовить.
Необычный шоколадный торт – простой рецепт
Все его "волшебство" в том, что ингредиенты не выкладываются слоями отдельно, а сразу соединяются в одной форме и отправляются в духовку, чтобы во время выпекания они сами создали нужную структуру.
В итоге получается сочный и невероятно вкусный десерт с приятными акцентами орехов и нежного крема из сливочного сыра, который красиво распределяется внутри, образуя мраморные узоры.
Вам понадобится на основу:
- 1,5 стакана грецких орехов (слегка поджаренных и крупно нарезанных).
- 1 стакан тертого сухого печенья (или подсушенной кокосовой стружки).
На тесто:
- 2 яйца.
- 150 г сахара.
- 120 мл молока.
- 100 мл растительного масла.
- 180 г муки.
- 30 г какао-порошка.
- 1,5 ч. ложки разрыхлителя.
На шоколадный крем для торта:
- 200–225 г сливочного сыра.
- 100 г сливочного масла (растопленного).
- 2 ч. ложки ванильного сахара или экстракта.
- 1 стакан сахарной пудры.
- 80–100 г шоколада (рубленого или в каплях).
Также на разных этапах может понадобиться немного соли.
Торт шоколадный – пошаговый рецепт десерта
Сначала разогрейте духовку до 175°C и подготовьте форму примерно 23×33 см, смазав ее маслом или застелив бумагой для выпечки.
На дно формы равномерно выложите примерно 1 стакан орехов и выбранную добавку – крошку печенья или кокосовую стружку. Этот слой придаст десерту текстуру: орехи дадут хруст, а крошка или кокос слегка подрумянятся и станут ароматнее.
Далее приготовьте тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой пышности, затем добавьте молоко и растительное масло – перемешайте до однородности.
В отдельной посуде соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, после чего постепенно вмешайте сухие ингредиенты в жидкие. Важно не перемешивать слишком долго – достаточно добиться гладкой массы без комков.
Готовое шоколадное тесто аккуратно вылейте поверх орехового слоя, не перемешивая. Но это еще не весь торт – рецепт должен закончиться нежным шоколадным кремом.
Для этого крем-сыр взбейте до максимально гладкой консистенции – обычно на это уходит примерно полминуты. Добавьте растопленное сливочное масло, ваниль и соль, продолжая взбивать, пока все компоненты не соединятся.
Затем постепенно всыпьте сахарную пудру и снова перемешайте, чтобы получился нежный крем без единого комочка. В конце вмешайте кусочки шоколада и оставшиеся орехи.
Теперь ложкой выложите эту кремовую массу на шоколадное тесто, распределяя ее небольшими островками. Не старайтесь разровнять крем идеально – наоборот, если положить его кое-как, после выпечки получится красивый "мраморный" рисунок, от которого рецепт торта и получил свое название. Потом возьмите нож или шпатель и осторожно проведите им по поверхности, слегка смешивая слои, чтобы получились живописные разводы.
Выпекайте торт 35–40 минут, ориентируясь на духовку: середина должна пропечься, а зубочистка – выходить почти сухой. Самое важное – не держите десерт в духовке слишком долго, чтобы он остался очень мягким и влажным внутри.
После выпечки дайте десерту полностью остыть – за это время он "схватится", а вкусы орехов, шоколада и кокоса раскроются еще лучше.
Вот такой получается рецепт шоколадного торта. Если все делать правильно, можно приготовить простой и удивительно вкусный десерт с кремовыми завитками и хрустящими орехами.