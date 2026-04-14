"Мраморный" шоколадный торт удивляет не только своим видом, но и способом приготовления. При этом несмотря на простоту, он получается не хуже классических многослойных тортов и радует особенно насыщенным вкусом.

Разберемся, чем он заслужил такое название и как правильно его готовить.

Необычный шоколадный торт – простой рецепт

Все его "волшебство" в том, что ингредиенты не выкладываются слоями отдельно, а сразу соединяются в одной форме и отправляются в духовку, чтобы во время выпекания они сами создали нужную структуру.

Видео дня

В итоге получается сочный и невероятно вкусный десерт с приятными акцентами орехов и нежного крема из сливочного сыра, который красиво распределяется внутри, образуя мраморные узоры.

Вам понадобится на основу:

1,5 стакана грецких орехов (слегка поджаренных и крупно нарезанных).

1 стакан тертого сухого печенья (или подсушенной кокосовой стружки).

На тесто:

2 яйца.

150 г сахара.

120 мл молока.

100 мл растительного масла.

180 г муки.

30 г какао-порошка.

1,5 ч. ложки разрыхлителя.

На шоколадный крем для торта:

200–225 г сливочного сыра.

100 г сливочного масла (растопленного).

2 ч. ложки ванильного сахара или экстракта.

1 стакан сахарной пудры.

80–100 г шоколада (рубленого или в каплях).

Также на разных этапах может понадобиться немного соли.

Торт шоколадный – пошаговый рецепт десерта

Сначала разогрейте духовку до 175°C и подготовьте форму примерно 23×33 см, смазав ее маслом или застелив бумагой для выпечки.

На дно формы равномерно выложите примерно 1 стакан орехов и выбранную добавку – крошку печенья или кокосовую стружку. Этот слой придаст десерту текстуру: орехи дадут хруст, а крошка или кокос слегка подрумянятся и станут ароматнее.

Далее приготовьте тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до легкой пышности, затем добавьте молоко и растительное масло – перемешайте до однородности.

В отдельной посуде соедините муку, какао, разрыхлитель и соль, после чего постепенно вмешайте сухие ингредиенты в жидкие. Важно не перемешивать слишком долго – достаточно добиться гладкой массы без комков.

Готовое шоколадное тесто аккуратно вылейте поверх орехового слоя, не перемешивая. Но это еще не весь торт – рецепт должен закончиться нежным шоколадным кремом.

Для этого крем-сыр взбейте до максимально гладкой консистенции – обычно на это уходит примерно полминуты. Добавьте растопленное сливочное масло, ваниль и соль, продолжая взбивать, пока все компоненты не соединятся.

Затем постепенно всыпьте сахарную пудру и снова перемешайте, чтобы получился нежный крем без единого комочка. В конце вмешайте кусочки шоколада и оставшиеся орехи.

Теперь ложкой выложите эту кремовую массу на шоколадное тесто, распределяя ее небольшими островками. Не старайтесь разровнять крем идеально – наоборот, если положить его кое-как, после выпечки получится красивый "мраморный" рисунок, от которого рецепт торта и получил свое название. Потом возьмите нож или шпатель и осторожно проведите им по поверхности, слегка смешивая слои, чтобы получились живописные разводы.

Выпекайте торт 35–40 минут, ориентируясь на духовку: середина должна пропечься, а зубочистка – выходить почти сухой. Самое важное – не держите десерт в духовке слишком долго, чтобы он остался очень мягким и влажным внутри.

После выпечки дайте десерту полностью остыть – за это время он "схватится", а вкусы орехов, шоколада и кокоса раскроются еще лучше.

Вот такой получается рецепт шоколадного торта. Если все делать правильно, можно приготовить простой и удивительно вкусный десерт с кремовыми завитками и хрустящими орехами.

