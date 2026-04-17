Беларусь обустраивает позиции артиллерии и строит дороги у границы, - Зеленский

Отмечает, что поручил через соответствующие каналы выразить предостережение фактическому руководству Беларуси.

Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну с Украиной. Об этом сообщил в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"По данным разведки, в приграничной зоне Беларуси ведется строительство дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций. Считаем, что Россия в очередной раз будет пытаться втянуть Беларусь в свою войну", – подчеркнул он.

Президент Украины сообщил, что поручил соответствующими каналами предупредить фактическое руководство Беларуси о готовности Украины защищать свою землю и независимость.

"Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Беларуси от ошибок", – отмечает он.

Ситуация на фронте

Зеленский также рассказал, что был доклад Главкома Александра Сырского. Отмечает, что в апреле сохраняется высокий темп уничтожения оккупантов, а россиянам не удается перехватить фронтовую инициативу, и это важно.

"Также фиксируем попытки оккупационного контингента провести перегруппировку сил – скорее всего с целью компенсировать дефицит личного состава. В связи с этим становится более очевидным, для чего на территории Беларуси повысили активность вооруженных сил", – отметил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет войны, но готовится к ее началу.

Он сказал, что если вдруг кто-то решит "с нами разговаривать и смотреть на нас через прицел оружия – мы ответим".

По его словам, он хочет, чтобы белорусские военные были готовы воевать, ведь так их будут бояться, и никто не решится "напасть" на Беларусь.

