Графики отключений на субботу: будет ли украинцы со светом

Энергетики призвали экономно расходовать электроэнергию с 18:00 до 22:00.

В субботу, 18 апреля, меры по ограничению потребления электроэнергии для населения и бизнеса не прогнозируются. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Энергетики призвали украинцев экономно расходовать электроэнергию в вечерние часы – с 18:00 до 22:00.

Актуальная информация о возможных отключениях света обычно оперативно отображается на официальных сайтах соответствующих облэнерго.

Россия в ночь на 16 апреля массированно атаковала Украину дронами и ракетами. В результате обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской областях вчера временно оставались без света.

Несмотря на это, сегодня, 17 апреля, меры по ограничению потребления электроэнергии для населения и бизнеса не применялись.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отмечал, что украинцев все еще ожидают отключения света в периоды наибольшего потребления, ведь в результате российских обстрелов была утрачена значительная часть генерации. Чтобы построить те мощности, которые смогут покрыть существующий дефицит, потребуется примерно три года.

