Рассказываем, когда лучше всего и как правильно сажать клубнику, чтобы она уже в первый сезон порадовала хорошим урожаем.

Клубника - это многолетняя ягода, которая при правильной посадке будет радовать урожаем не один сезон. Но чтобы кусты хорошо прижились и давали много сладких ягод, важно с самого начала все сделать правильно. Особое значение здесь имеет время посадки - от него во многом зависит, насколько сильными вырастут растения и каким будет урожай в будущем. Эксперты дали советы, когда лучше сажать клубнику, как и где, чтобы получить щедрый урожай без лишних хлопот.

Когда можно сажать клубнику - лучшее время

Существует несколько видов клубники, которые отличаются временем сбора урожая.

Июньская (обычная клубника) - дает основной и самый обильный урожай в конце весны - начале лета. Ягоды формируются из цветков, которые закладываются предыдущей осенью, поэтому такие кусты важно правильно подготовить к зиме, чтобы они хорошо пережили холод.

Ремонтантная (вечноплодная) - цветет и плодоносит с поздней весны до осени. Урожай у нее обычно не такой массовый, как у июньской, зато стабильный - ягоды можно собирать практически весь сезон, с двумя основными волнами.

Нейтрального светового дня (тоже ремонтантная, но ее цветение не зависит от длины светового дня) - похожа на вечноплодную, тоже начинает плодоносить уже в первый год после посадки и продолжает давать ягоды в течение всего сезона, но более равномерно и небольшими порциями.

При посадке ягоды важно учитывать климат и погодные условия: клубника любит прохладу и плохо переносит сильную жару, пишет издание Martha Stewart. Если говорить о том, когда сажать клубнику - весной или осенью, то по словам мастера-садовода и основателя Pike Lane Garden Адама Вайса, для большинства климатических зон оптимальным временем считается середина весны, когда температура стабильно держится выше +10°C.

Именно такие условия считаются наиболее безопасными для укоренения и дальнейшего развития растений. То есть, грунт должен уже достаточно прогреться, но еще не наступить изнуряющая жара - это позволяет растениям быстрее укорениться и без стресса пойти в рост.

Слишком ранняя посадка может пострадать от возвратных заморозков, а слишком поздняя - от жары и пересыхания почвы, что тормозит развитие кустов.

В теплых регионах с мягкой осенью возможна посадка и в сентябре-октябре: при таких условиях кусты успевают укорениться до первых холодов и лучше пойдет в рост следующей весной.

Где и на каком расстоянии сажать клубнику

Клубнику можно высаживать как с открытой корневой системой, так и уже готовыми укоренившимися саженцами. Главное - правильно подготовить место и соблюсти расстояние между кустами. "Растения с открытыми корнями следует сажать на расстоянии 15 см друг от друга в хорошо дренированную и здоровую садовую почву или в более крупный контейнер с качественной почвой для горшечных растений, - говорит Вайс. - Начните с того, что сделайте ямку, достаточно глубокую, чтобы вертикально опустить в нее корни, не подгибая".

В первый год после посадки основная задача - укрепить корневую систему. Даже если кусты начинают цвести, то цветки нужно сорвать, чтобы растение не тратило силы на ягоды. Это поможет ему окрепнуть и в дальнейшем дать более богатый урожай. "Хотя это приведет к уменьшению урожая клубники в первый год, это также поможет вам получить более высокий урожай в последующие годы", - поясняет эксперт.

По его словам, вторую порцию цветов клубники срывать уже не нужно.

Если клубника растет в открытом грунте, важно позаботиться о защите почвы. На зиму растения мульчируют - чаще всего тонким слоем чистой соломы, которая защищает корни от морозов. Весной укрытие снимают или обновляют, а при угрозе возвратных заморозков важно использовать защитные материалы, чтобы уберечь цветочные почки.

Также клубнику можно выращивать и в контейнерах, где используют обычный грунт для горшечных растений. Здесь важно не забывать о регулярных подкормках, так как в контейнерной почве питательные вещества быстрее истощаются.

Стоит учесть, что клубника имеет неглубокую корневую систему, поэтому в контейнерах она может хуже переносить зиму и не всегда доживает до следующего сезона. Особенно это касается сортов, которые плодоносят в июне. Лучше всего в контейнерах себя чувствуют вечноплодные сорта: они могут давать урожай уже в первый сезон и подходят для выращивания на балконе или патио.

Что еще нужно знать о выращивании ягоды:

одна из самых частых проблем - переувлажнение почвы, клубника плохо переносит застой воды, поэтому ее нужно высаживать только в хорошо дренированный грунт;

не менее важно правильно выбрать место для грядки - клубника любит солнце и плохо растет в тени;

еще одна распространенная ошибка - неправильная глубина посадки, если куст посадить слишком глубоко или, наоборот, оставить корни на поверхности, то растение будет плохо развиваться.

Также специалисты советуют при посадке использовать органические удобрения с содержанием азота - это помогает растениям быстрее укорениться и набрать силу.

