Град покрыл землю, словно снег: по многим странам 'прокатился' мощный циклон

Помимо града, серьезную угрозу представляли и торнадо, которые были зафиксированы в США.

Мощные грозы на этой неделе охватили Средиземноморский регион, вызвав необычные погодные явления, в частности град, который местами покрыл землю, словно снег, пишет The Guardian.

В понедельник в Алжире и Тунисе грозовую активность вызвала зона низкого давления над Средиземным морем в сочетании с холодным воздухом в верхних слоях атмосферы. Интенсивности непогоды способствовали предшествующие жаркие условия.

В результате в отдельных районах выпал значительный слой града: в алжирских городах Ум-Ладжуль и Хаммам-Сохна зафиксировали накопление до 3 см, а в тунисском Мактаре диаметр градин также достигал около 3 см. Грозы продолжались и на следующий день, в частности в районе Улед-Бусмир в Тунисе, где образовался слой града толщиной около 2 см.

Позже новый циклон сформировался уже над Сицилией. В среду в центральной части Италии прошли сильные грозы, сопровождавшиеся ливнями. В городе Асколи-Пичено выпало 52,1 мм осадков чуть больше, чем за час, а в Москьяно-Сант’Анджело – 62,3 мм менее чем за два часа. Значительные дожди также зафиксировали в сицилийском городе Багерия – 46 мм за 36 минут, а также снова в Алжире и Тунисе.

Грозы в США

Непогода бушевала и в других частях мира. В частности, на северо-востоке США во вторник вечером над округом Дейн в штате Висконсин сформировалась суперячеистая гроза (это очень мощный и опасный тип грозы. – Ред.), из-за чего было объявлено предупреждение о торнадо. По данным радаров, вихрь, вероятно, образовался, однако подтверждений его контакта с землей нет. В то же время эта гроза принесла крупный град: вблизи Мэдисона зафиксировали градины размером с бейсбольный мяч – около 7 см в диаметре, что вдвое больше, чем в Тунисе.

На следующий день штормовая активность в США продолжилась и распространилась на штат Огайо. Там сообщали уже о еще более крупных градинах – размером с мяч для софтбола, то есть до 11,5 см в диаметре, в частности вблизи Канзас-Сити.

Помимо града, значительную угрозу представляли и торнадо: в течение недели в США зафиксировали около 20 таких явлений, преимущественно в штатах Висконсин, Канзас, Айова и Миннесота.

Погода в Украине

Напомним, Украину ждет опасное метеорологическое явление в виде заморозков. Согласно прогнозу синоптиков, ночью 19 апреля в северной части страны, 20 апреля – в северных, восточных и большинстве центральных областей (кроме Винницкой) на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса.

20 апреля в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях в воздухе также будут заморозки 0-3 градуса. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

Вас также могут заинтересовать новости: