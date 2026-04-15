Рассказываем, что можно добавлять в лунку при посадке томатов, перца и огурцов, и что - категорически нельзя.

Огородники часто задумываются при посадке томатов - что положить в лунку, чтобы рассада быстро прижилась. Эксперты советуют не спешить бежать в магазин за удобрениями, а использовать простую смесь из трех ингредиентов - все они найдутся на вашей кухне.

Что добавить в лунку при посадке томатов

Некоторые огородники используют простую органическую смесь при посадке томатов, перца и огурцов, которая помогает рассаде лучше укорениться и легче перенести пересадку. Такой способ считают натуральной альтернативой химическим удобрениям, пишет издание Camsolution.

Суть метода заключается в использовании риса, лаврового листа и дрожжей – вместе они помогают активизировать почву и поддержать развитие корневой системы растений.

Как ее готовить:

нужно взять полстакана белого риса и залить его кипятком - чтобы он покрывал рис на 0,5 см;

добавить один лавровый лист (целый) и оставить примерно на 1-1,5 часа, до остывания;

затем добавить 0,5 ч. л. дрожжей и перемешать.

Лавровый лист лучше оставить целым во время настаивания, а уже при посадке его можно слегка измельчить и добавить в лунку - так он будет действовать дольше. Приготовленную смесь рекомендуется использовать в течение 3-4 часов, чтобы сохранить активность дрожжей.

Перед посадкой рассады помидоров и огурцов 1 ч. л. этой смеси выкладывают на дно лунки, после чего высаживают саженцы. При посадке рассады перца берут 0,5 ч.л.

Как это работает? Считается, что рис дает почве дополнительные питательные вещества. Лавровый лист играет защитную роль - его эфирные масла помогают отпугивать вредителей и действуют как природное средство против личинок. Дрожжи способствуют развитию полезной микрофлоры. В результате рассада быстрее адаптируется после пересадки и лучше растет.

Что нельзя класть в лунку при посадке томатов

Чтобы избежать распространенных ошибок, важно также знать, чего не следует добавлять при посадке томатов:

сырой рис - не будет работать так, как сваренный, наоборот, в почве он может начать неконтролируемо бродить, набухать и забирать влагу у корней и привлекать грызунов;

свежий навоз или птичий помет - они в процессе разложения будут выделять много тепла и могут буквально "обжечь" молодые корни;

большое количество азотных удобрений - на старте растениям важнее укоренение, а не ускоренный рост ботвы;

свежие опилки - они будут забирать азот из почвы, обедняя питание рассады;

чрезмерное количество золы - она будет защелачивать почву и нарушать усвоение питательных веществ.

Не подойдет в качестве подкормки также неперепревшая органика - листья, ветки и другие остатки растений, так как они могут стать источником патогенов.

Не стоит добавлять в лунки и цельную яичную скорлупу: кальций из нее становится доступным только после длительного разложения (этот процесс может занять годы). Поэтому скорлупу нужно измельчать в порошок.

