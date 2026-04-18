Восемнадцатый день апреля примечателен двумя необычными событиями в Украине. Важный профессиональный праздник сегодня также отмечается на международном уровне. Верующие молятся об избавлении от вредных привычек, а по народным верованиям в эту дату рекомендуется хорошо потрудиться.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
18 числа отмечается День памятников истории и культуры - профессиональный праздник архитекторов и реставраторов, а также день популяризации культурного наследия нашей страны. С началом войны в эту дату также напоминают об исторических достопримечательностях, поврежденных или уничтоженных из-за росссийской агрессии.
Кроме того, в третью субботу апреля в нашей стране ежегодно проводится День окружающей среды, который призывает украинцев бережно относиться к природе и не оставлять после себя мусор. Также в праздник сегодня в Украине принято собираться на субботники, где волонтеры убирают территорию города, высаживают деревья и ликвидируют стихийные свалки.
Какой сегодня праздник в мире
Третья суббота марта на планете известна как Международный день цирка. Это не только профессиональное событие всех артистов, а также дата чествования циркового мастерства как одного из древнейших видов искусств.
Есть и другие всемирные праздники сегодня, наиболее известные из которых - День музыкальных магазинов, День аппаратного обеспечения, День газетного обозревателя, День радиоаматора, День владельцев домашних животных и День знаний об аутизме среди взрослых.
Какой сегодня праздник церковный
В шестой день после Пасхи наступает Светлая суббота. Священники по этому поводу проводят радостные богослужения в храмах, в которых воспевают воскрешение Иисуса.
Если вам интересно, какой сегодня церковный праздник по православным святцам, то можно помолиться святому Иоанну Солунскому. У него просят исцеления алкоголизма и других зависимостей, а также прибавления силы воли.
Какой сегодня праздник в народе
Многие погодные приметы дня советуют наблюдать за насекомыми:
- если уже проснулись и стрекочут кузнечики, то зима отступила окончательно;
- появилось много пчел - дождя в ближайшие дни не будет;
- зацвела яблоня - пора сажать картошку и свеклу;
- если погода резко изменилась, то лето будет засушливым.
По народным верованиям особенно удачным сегодня праздник считается для уборки жилья и участка. Наши предки выносили из дома все ненужное, мыли окна и стирали постельное белье. На огородах убирали прошлогодние листья и сорняки, а также перекапывали землю. Верили, что хозяева, которые наведут порядок, целый год проживут в достатке и благополучии.
Очень хорошей сегодняшняя дата считается для посева моркови и лука, а также посадки плодовых деревьях. Такие растения обязательно приживутся.
Что нельзя делать сегодня
Хотя день считается удачным и счастливым в целом, все же не стоит игнорировать его запреты. Не рекомендуется переедать и пить спиртное, иначе возникнут проблемы с желудком. Также в праздник 18 апреля нежелательно жалеть себя и жаловаться на проблемы, ведь это лишь усугубит ситуацию.