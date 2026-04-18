18 апреля в Украине чествуют культурные памятки и окружающую среду.

Восемнадцатый день апреля примечателен двумя необычными событиями в Украине. Важный профессиональный праздник сегодня также отмечается на международном уровне. Верующие молятся об избавлении от вредных привычек, а по народным верованиям в эту дату рекомендуется хорошо потрудиться.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

18 числа отмечается День памятников истории и культуры - профессиональный праздник архитекторов и реставраторов, а также день популяризации культурного наследия нашей страны. С началом войны в эту дату также напоминают об исторических достопримечательностях, поврежденных или уничтоженных из-за росссийской агрессии.

Кроме того, в третью субботу апреля в нашей стране ежегодно проводится День окружающей среды, который призывает украинцев бережно относиться к природе и не оставлять после себя мусор. Также в праздник сегодня в Украине принято собираться на субботники, где волонтеры убирают территорию города, высаживают деревья и ликвидируют стихийные свалки.

Какой сегодня праздник в мире

Третья суббота марта на планете известна как Международный день цирка. Это не только профессиональное событие всех артистов, а также дата чествования циркового мастерства как одного из древнейших видов искусств.

Есть и другие всемирные праздники сегодня, наиболее известные из которых - День музыкальных магазинов, День аппаратного обеспечения, День газетного обозревателя, День радиоаматора, День владельцев домашних животных и День знаний об аутизме среди взрослых.

Какой сегодня праздник церковный

В шестой день после Пасхи наступает Светлая суббота. Священники по этому поводу проводят радостные богослужения в храмах, в которых воспевают воскрешение Иисуса.

Если вам интересно, какой сегодня церковный праздник по православным святцам, то можно помолиться святому Иоанну Солунскому. У него просят исцеления алкоголизма и других зависимостей, а также прибавления силы воли.

Какой сегодня праздник в народе

Многие погодные приметы дня советуют наблюдать за насекомыми:

если уже проснулись и стрекочут кузнечики, то зима отступила окончательно;

появилось много пчел - дождя в ближайшие дни не будет;

зацвела яблоня - пора сажать картошку и свеклу;

если погода резко изменилась, то лето будет засушливым.

По народным верованиям особенно удачным сегодня праздник считается для уборки жилья и участка. Наши предки выносили из дома все ненужное, мыли окна и стирали постельное белье. На огородах убирали прошлогодние листья и сорняки, а также перекапывали землю. Верили, что хозяева, которые наведут порядок, целый год проживут в достатке и благополучии.

Очень хорошей сегодняшняя дата считается для посева моркови и лука, а также посадки плодовых деревьях. Такие растения обязательно приживутся.

Что нельзя делать сегодня

Хотя день считается удачным и счастливым в целом, все же не стоит игнорировать его запреты. Не рекомендуется переедать и пить спиртное, иначе возникнут проблемы с желудком. Также в праздник 18 апреля нежелательно жалеть себя и жаловаться на проблемы, ведь это лишь усугубит ситуацию.

