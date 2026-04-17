'Возникла нефтяная утечка': Мадяр назвал потери РФ от ударов по НПЗ и портам

Отмечается, что сегодня в очередной раз был нанесен удар по терминалу в Приморске.

Ежедневно Россия теряет по 100 миллионов долларов в результате украинских ударов дронов по нефтяным объектам. Об этом сообщил в Facebook командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадяр).

"Трехнедельное турне Свободолюбивой Украинской Птицы по маршруту нефтезаводов: Приморск – Усть-Луга – Шесхарис (Новороссийск) – Туапсе сократило совокупную суточную отгрузку кровавой нефти из болот на 880 тыс. баррелей", – написал Мадяр.

При этом он отметил, что баррель российской нефти Urals сегодня стоит 114$. По его словам, это 120 тысяч тонн "черной жижи", или 2000 железнодорожных цистерн.

"Ежедневные потери выручки в кровавых нефтедолларах – 100 млн $. Норм налетали. Исполнители: Птицы СБС, СБУ, ССО, ГУР и других составляющих глубинного поражения Сил обороны Украины", – отмечает командующий Силами беспилотных систем ВСУ.

Мадяр отмечает, что в ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, в результате чего на территории предприятия вспыхнул пожар.

"Интересно, что за день-два до "Горько в Туапсе!" Ройтерс опубликовал материал о перенаправлении "Роснефтью" нефти из "подбитого" Новороссийска (терминал Шесхарис) именно на Туапсе, который горит еще и сегодня", – добавил он.

Также отметил, что СБС сегодня в очередной раз нанесли удар по терминалу в Приморске.

"Возникла небольшая нефтяная утечка. Но об этом никому ни слова, в Ленинграде все спокойно, скоро в клубе дискотека", – пошутил Мадяр.

Он пообещал, что удары по нефтяной, логистической и портовой инфраструктуре РФ будут продолжаться.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 апреля дроны атаковали Краснодарский край в России и нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе. В результате на территории предприятия загорелись несколько резервуаров с нефтью.

Местные жители сообщали в соцсетях о большом количестве взрывов. Впоследствии местные власти подтвердили атаку на НПЗ. Также сообщается о падении обломков на территории порта.

Утром местные власти сообщили, что во всех учебных заведениях Туапсе отменили занятия на сегодня.

По сообщениям местных жителей, в результате атаки на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе загорелись три резервуара.

Туапсинский НПЗ составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ООО "РН-Морской терминал Туапсе". Это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, специализирующийся на первичной переработке нефти. Входит в структуру нефтяной компании "Роснефть".

Предприятие имеет мощность по переработке нефти около 12 миллионов тонн в год, основная его продукция – нефтяные дистилляты, мазут, дизельное топливо и авиационный керосин, из которых 90% идет на экспорт.

