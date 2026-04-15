Благодаря некоторым хитростям обычное первое блюдо стало настоящим шедевром.

Чечевица, хоть и полезный продукт, но далеко не самый популярный - между таким суперфудом и гречкой большинство людей выберет все-таки второе. Происходит так по разным причинам - одни не умеют варить бобовые, другим не нравится вкус. Тем не менее суп чечевичный - это идеальный вариант первого блюда. Рассказываем, как сварить его так, чтобы домашние съели все до последней ложки.

Мясной чечевичный суп - рецепт

Блюдо, приготовленное по этому рецепту, получается очень сытным и вкусным, а картофель и мясо, как привычные для украинцев продукты, прекрасно дополняют чечевицу.

Ингредиенты:

600 граммов говядины или любого другого мяса;

250 граммов красной чечевицы;

2.5 л воды;

300 граммов картофеля;

230 граммов репчатого лука;

200 граммов свежих помидоров;

110 граммов моркови;

3 зубчика чеснока;

2 свежих перца чили;

2 лавровых листа;

1 ст.л томатной пасты;

2 ст.л растительного масла;

½ ч.л молотого черного перца;

½ ч.л куркумы;

1 ст.л соли;

кинза, петрушка.

Даже начинающая хозяйка сможет приготовить такой чечевичный суп - рецепт простой и очень похож на технологию приготовления любого базового первого блюда. Кусок мяса промыть, положить в кастрюлю, залить холодной водой. Как только жидкость закипит, уменьшить огонь и варить мясо 1 час, постоянно снимая пенку. Лук и морковь почистить, лук мелко нашинковать, а морковь натереть на терке, картофель очистить, нарезать кубиком, измельчить томаты. Обжарить лук, морковь и томаты на растительном масле, добавить томатную пасту, перец, соль, куркуму и немного воды, перемешать, закрыть крышкой, тушить 5 минут.

Достать мясо из кастрюли, остудить, нарезать кусочками. В кастрюлю выложить картофель, несколько раз промытую в теплой воде чечевицу и мясо. Варить суп 10 минут на слабом огне, затем добавить все овощи со сковороды и перемешать. Положить в суп перец чили и лавровый лист, накрыть крышкой, варить 5 минут на слабом огне. По истечение этого времени суп из чечевицы красной будет готов - его можно подавать с мелко нарезанной кинзой и петрушкой.

Чечевичный суп-пюре - рецепт с сухариками

Если вам хочется чего-то необычного, можно приготовить кремовый чечевичный суп - классический рецепт, конечно, далек от такой вариации, но супы-пюре весьма популярны, особенно из чечевицы.

Ингредиенты:

300 гр красной чечевицы;

180 гр моркови;

140 гр репчатого лука;

50-70 гр сливок 10-15%;

100 гр белого хлеба;

1 ч.л соли;

петрушка;

1.5 л воды;

молотый черный перец.

Такой кремовый суп из красной чечевицы понравится даже детям благодаря сливочному вкусу и однородной текстуре, ведь каждая мама сможет спрятать "нелюбимые" детьми лук и морковку, просто измельчив их блендером.

Чечевицу нужно промыть несколько раз, выложить в кастрюлю, залить чистой водой и на сильном огне довести до кипения, затем поставить слабый нагрев и варить 10-15 минут. В это время почистить лук и морковь, измельчить их и обжарить на растительном масле до готовности. Когда чечевица закипит, выложить к ней овощи и варить еще 5-10 минут. Хлеб нарезать небольшими кубиками и обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки.

Содержимое кастрюли измельчить погружным блендером, затем посолить, поперчить, влить сливки, перемешать и попробовать. Если каких-то специй не хватает - добавить на свой вкус. Вернуть кастрюлю на плиту и, помешивая, варить еще 2-3 минуты, не допуская кипения. Выключить огонь, убрать емкость с плиты и подать на стол порционно, добавляя в каждую тарелку измельченную петрушку.

