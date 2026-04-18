Представители ЕС обсудят выделение денег для Венгрии, - Мадьяр

Делегация Европейской комиссии, которая прибудет в Будапешт, обсудит план действий по разморозке финансирования Европейского союза, в котором остро нуждается экономика Венгрии. Об этом заявил будущий премьер-министр Петер Мадьяр, пишет Bloomberg.

По его словам, он ожидает "конструктивных" двухдневных переговоров, но добавил, что времени очень мало. В состав делегации из Брюсселя войдут глава аппарата президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и несколько генеральных директоров. Анита Орбан, Иштван Капитани и Андраш Карман, которые, как ожидается, станут министрами иностранных дел, экономики и финансов соответственно, присоединятся к переговорам, как и сам Мадьяр.

"Я ожидаю конструктивных переговоров, но это будет непросто. Это будет огромная спешка, потому что в конце августа истекает срок действия многих миллиардов долларов", - сказал он.

Видео дня

По словам политика, его правительство после формирования в следующем месяце, быстро займется решением проблем, связанных с коррупцией, а также восстановлением свободы СМИ и академической среды, среди прочих вопросов.

Отмечается, что Брюссель дал понять, что не разблокирует замороженные венгерские средства до тех пор, пока Мадьяр не решит проблемы с соблюдением законности, которые привели к задержке средств во время пребывания Орбана у власти.

Будущий премьер-министр заявил, что сообщил фон дер Лейен, что большинство требований - по борьбе с коррупцией, восстановлению верховенства права, свободе прессы и автономии университетов - для него легко выполнить.

По его словам, более сложной и трудоемкой задачей станет создание новых проектных компаний в рамках пересмотренной институциональной структуры при его правительстве до крайнего срока в конце августа. Примерно половина из более чем 20 миллиардов долларов замороженных средств ЕС истечет к этому времени. Правительство Мадьяра будет сформировано не раньше середины мая.

Венгерской Республике необходимо оперативно выделить средства для укрепления экономики, которая стагнировала в последние годы правления Орбана, и добиться прогресса в борьбе с коррупцией. По данным рейтинга Transparency International, при уходящем премьер-министре Венгрия стала самой коррумпированной страной в ЕС.

Брюссель также настаивает на том, чтобы Венгрия сняла вето на выделение Украине кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Орбан заблокировал помощь в прошлом месяце, обвинив Киев в преднамеренном прекращении поставок российской нефти в Венгрию в попытке помочь ему свергнуть его.

Победа Мадьяра на выборах

В воскресенье Мадьяр одержал убедительную победу, получив две трети голосов на выборах, и сместил с поста уходящего премьер-министра Виктора Орбана после 16 лет правления. Это стало ударом для его националистических союзников от Вашингтона до Москвы.

Орбан впервые публично прокомментировал сокрушительное поражение на парламентских выборах, признав, что "политическая эра в Венгрии закончилась".

Вас также могут заинтересовать новости: