Рассказываем, как почистить стиральную машину от грязи внутри, убрать накопившийся налет и неприятный запах.

Если после стирки на ваших вещах регулярно появляются пятна непонятного происхождения, не спешите винить порошок или качество воды. Часто причина скрывается внутри самой стиральной машины, где со временем скапливаются остатки моющих средств, грязь и налет.

Хорошая новость в том, что технике можно легко вернуть чистоту и эффективность с помощью простых и доступных средств. Эксперты поделились проверенный способом, как почистить стиральную машину от плесении другой грязи и продлить ее срок службы, чтобы вещи после стирки снова были действительно чистыми и свежими.

Как почистить стиральную машину содой и уксусом

Натуральные чистящие средства, такие как уксус и пищевая сода, во многих случаях оказываются более удобной альтернативой агрессивной бытовой химии. По словам виртуального эксперта по бытовой технике из Frontdoor Маверика Дэвиса, такие компоненты "менее вредны для здоровья, экологичнее и позволяют экономить средства", а главное - часто уже есть под рукой на кухне, пишет издание Southern Living.

Схожего мнения придерживается и президент компании Mr. Appliance (Neighborly) Гленн Льюис. Он отмечает, что уксус и сода подходят для ухода за стиральной машиной благодаря своей нетоксичности, биоразлагаемости и безопасности для окружающей среды, домашних животных и людей. К тому же они доступны по цене и универсальны.

Однако при использовании этих ингредиентов для чистки стиралки следует соблюдать несколько мер безопасности. "Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашей машины на предмет каких-либо предупреждений и никогда не смешивайте уксус и пищевую соду (!) в одном цикле, чтобы избежать засоров или накопления остатков, - советует Льюис. - Кроме того, если вы используете отбеливатель при стирке, перед добавлением уксуса следует сначала запустить пустой цикл, чтобы промыть стиральную машину.

Итак, вам понадобятся:

2 стакана белого уксуса;

0,5 стакана пищевой соды;

салфетка из микрофибры.

Перед началом чистки убедитесь, что в стиральной машине нет белья. Налейте 2 стакана дистиллированного белого уксуса прямо в барабан машины - моющее средство и белье добавлять не нужно.

Выберите самый горячий и самый длительный цикл стирки (обычно он называется "очистка барабана" или "дезинфекция"). За это время уксус разложит остатки моющего средства, плесень и устранит запахи.

После завершения цикла с уксусом насыпьте 0,5 стакана пищевой соды прямо в барабан и запустите еще один цикл горячей стирки (без моющего средства и белья).

По окончании цикла протрите барабан, дверцу и удалите оставшуюся влагу чистой салфеткой из микрофибры. Оставьте дверцу открытой, чтобы стиральная машина высохла на воздухе и не заплесневела в будущем.

Для поддержания свежести, а также, чтобы предотвратить появление плесени и удалить остатки моющего средства, такую чистку советуют делать раз в месяц.

