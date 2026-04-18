В Пентагоне заявили, что поддержка Украины не может и дальше опираться на США, - Politico

Высокопоставленный чиновник Пентагона Элбридж Колби, отвечающий за вопросы политики, заявил, что поддержка Вашингтона в значительной степени опиралась на "использование ограниченных американских запасов", и дал понять, что такой подход больше не является устойчивым. Об этом пишет Politico.

"Европа должна ускорить принятие на себя основной ответственности за обычную оборону континента. Это не вопрос выбора, а стратегическая необходимость", - сказал он.

Отмечается, что это заявление прозвучало в тот момент, когда европейские союзники на встрече в Германии объявили о новой волне поддержки Украины, сосредоточенной на беспилотниках, ПВО и возможностях нанесения ударов на дальние расстояния.

Германия сообщила, что профинансирует дополнительные ракеты для систем Patriot, которые будут производиться внутри страны, а также системы ПВО IRIS-T и финансирование дальнобойных дронов, производимых на Украине.

Также Великобритания пообещала поставить 120 тыс. беспилотников в рамках своего ежегодного пакета военной поддержки, а Нидерланды выделили сотни миллионов евро на развитие беспилотных возможностей. Бельгия и Испания также объявили о новом финансировании, направленном на поддержку ПВО, артиллерии и боевой авиации.

В издании пишут, что эти заявления подчеркивают как динамику, так и пределы возможностей. Хотя вклад Европы растет, Украина по-прежнему остро испытывает нехватку систем ПВО для перехвата российских баллистических ракет, а производственные мощности не успевают за спросом.

Колби подчеркнул, что для закрытия этого разрыва потребуется еще больше усилий, а также призвал к укреплению оборонно-промышленной базы:

"Европа должна поставить оборону континента и, соответственно, свою военную поддержку Украины на действительно устойчивую основу".

Американское оружие

Ранее Reuters писало, что поставки оружия из Соединенных Штатов Америки в страны Европы по ранее заключенным контрактам, вероятно, задержатся на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом американские чиновники уже проинформировали европейскую сторону.

Вас также могут заинтересовать новости: