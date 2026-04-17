Брюссель готовится к обмену авиационным топливом между членами ЕС: в FT назвали причину

Брюссель готов потребовать распределения запасов авиационного топлива по всему ЕС, поскольку континенту предстоит лето с дорогими авиабилетами и потенциальными отменами рейсов из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет Financial Times.

Комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Европейская комиссия усилит мониторинг запасов топлива и мощностей по переработке, будет координировать поставки и, возможно, перераспределять авиационное топливо по всему блоку, повторяя усилия времен пандемии по распределению поставок вакцин.

"Мы переходим от кризиса, который до сих пор был в основном кризисом слишком высоких цен. Теперь мы движемся к кризису поставок. Это мы увидим в первую очередь на рынке авиационного топлива. Мы очень быстро приближаемся к этому", - отметил он.

Йоргенсен сказал, что меры могут включать "возможное совместное использование и перераспределение авиационного топлива между государствами-членами".

Европейские авиакомпании уже отменяют некоторые рейсы, при этом Lufthansa и KLM входят в число авиакомпаний, заявивших о сокращении расписания в связи с нехваткой топлива. Йоргенсен сказал:

"Мы должны быть предельно честны и сказать, что ситуация станет довольно серьезной, и именно поэтому мы будем вводить эти меры. Если конфликт продолжится, существует реальная опасность того, что мы приближаемся к лету с более дорогими авиабилетами и даже с отменами рейсов".

Какие есть риски

Отмечается, что планы по перераспределению поставок внутри блока могут вызвать политические разногласия и напомнить о трудностях, с которыми Брюссель столкнулся во время пандемии, когда распределял вакцины от COVID-19 по всему союзу.

Однако Йоргенсен заявил, что убежден в том, что государства-члены не будут возражать против этого плана.

"Сейчас в союзе царит чувство солидарности, и мы знаем, что это кризис, с которым нам нужно бороться вместе", - поянил он.

По его словам, планы будут включать в себя сотрудничество с "государствами-членами, поставщиками топлива, аэропортами и авиакомпаниями по вопросам поиска альтернативных источников авиационного топлива":

"Наша цель - убедиться, что ни один регион, аэропорт или даже государство-член не пострадают от этого непропорционально сильнее".

Важно, что другие меры, которые должны быть представлены на следующей неделе, включают создание "топливной обсерватории", которая будет отслеживать поставки авиационного топлива в Европе, чтобы обеспечить Комиссии обзор производственных и торговых потоков.

Брюссель также оценит свои существующие мощности по переработке нефти и то, как нефтеперерабатывающие заводы в блоке могут быть переоборудованы. более эффективное использование для максимизации производства.

Йоргенсен заявил, что Брюссель также "рассматривает" возможность высвобождения стратегических запасов государствами-членами, но это не будет частью предложений, объявленных на следующей неделе, которые будут представлены в преддверии встречи лидеров государств-членов в Никосии, Кипр.

Он сказал, что Брюссель все еще может ввести "конкретные обязательства по авиационному топливу", которое будет храниться в рамках стратегических поставок нефти странами. В настоящее время государства-члены могут выбирать, какие нефтепродукты они будут хранить в стратегических резервах.

Дефицит авиационного топлива в ЕС

Глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил, что у Европы осталось шестинедельного запаса авиационного топлива. Поставки керосина в значительной степени осуществляются из стран Ближнего Востока, и их поставки сильно пострадали из-за закрытия Ормузского пролива.

Вас также могут заинтересовать новости: