В Кремле заявили, что Европа стала более вовлеченной в войну в Украине, – Reuters

Министерство обороны России выразило озабоченность в связи с планами Европы увеличить поставки дронов в Украину.

В пятницу, 17 апреля, Кремль заявил, что европейские страны все больше втягиваются в войну в Украине из-за производства дронов на территории континента и в Великобритании, пишет Reuters.

Издание сообщило, что в среду, 15 апреля, Министерство обороны России выразило озабоченность по поводу европейских планов увеличить поставки дронов в Украину и опубликовало перечень заводов и предприятий, которые, по его утверждению, производят дроны или их компоненты.

Добавляется, что в нем были перечислены объекты в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, Израиле и Турции.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил в соцсети Х, что этот список фактически является перечнем потенциальных целей для российских вооруженных сил.

"Когда удары станут реальностью, зависит от того, что будет дальше. Спите спокойно, европейские партнеры!", – отметил он.

Издание отмечает, что на вопрос, означают ли публикация Министерства обороны и комментарии Медведева, что Россия действительно рассматривает возможность нанесения ударов по целям в Европе, Песков не дал однозначного ответа.

"Эти страны все активнее вмешиваются в конфликт, в войну вокруг Украины. Подробности изложены в заявлении Министерства обороны", – считает пресс-секретарь президента РФ.

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению обозревателя Washington Post Дэвида Игнатиуса, кремлевский диктатор Владимир Путин может решить, что именно сейчас идеальный момент для начала войны против Европы. Он пояснил, что это потому, что европейские страны еще не полностью перевооружились, а Украина еще не разработала оружие, способное поражать цели еще глубже в России. Кроме того, вариант войны РФ против Европы, по мнению обозревателя, возможен до тех пор, пока президент США Дональд Трамп находится у власти и воинственно настроен против НАТО. Игнатиус отмечает, что Путин – человек, склонный к риску, как показало его вторжение в Украину. Поэтому он вполне может бросить вызов НАТО.

Также мы писали, что бывший министр обороны Великобритании Лиам Фокс считает, что Европе следует воспринимать действия президента РФ не как проявление силы, а как признаки уязвимости и использовать этот момент для усиления давления. Фокс подчеркнул, что агрессивная риторика Кремля и демонстративные угрозы – это не столько свидетельство уверенности, сколько попытка скрыть реальные проблемы. По его мнению, несмотря на внешнюю демонстрацию силы, Россия сталкивается с серьезными военными и экономическими ограничениями. Более того, такая стратегия Москвы во многом рассчитана на страх и нерешительность европейских стран.

Вас также могут заинтересовать новости: