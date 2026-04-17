Есть надежда, что война в Украине закончится до 2030 года, – начальник штаба ВС Бельгии

Есть надежда, что война в Украине закончится до 2030 года, а когда это произойдет, Европе нужно будет быть достаточно сильной, чтобы сдерживать россиян. Об этом в интервью Le Soir сказал генерал Фредерик Вансина, начальник штаба Вооруженных сил Бельгии.
"2030 год будет сложным периодом для Европы. К тому времени, мы надеемся, война в Украине закончится. Россия все еще будет там со своей армией численностью от 650 000 до 700 000 опытных военнослужащих", – отметил он.
Генерал подчеркнул, что в 2030 году они должны иметь возможность сказать президенту России Владимиру Путину, что даже без американцев он не выиграет войну против Европы.
"У нас еще есть несколько лет впереди. Благодаря мужеству и крови украинцев, которые выигрывают для нас это время. Вот почему мы так решительно их поддерживаем", – сказал Вансина.
Начальник штаба заметил, что сейчас война в Украине зашла в тупик. В то же время в России по-прежнему функционирует военная экономика, которая ежедневно производит военную технику, а российский нарратив остается воинственным и наступательным. Речь идет, в частности, о якобы необходимости возвращения к границам 1997 года, то есть "Центральной Европы за пределами НАТО".
Вансина также отметил, что Путин публично заявил о своем стремлении создать армию численностью 1,5 миллиона человек.
"Как только этот конфликт в Украине закончится, нам нужно будет быть достаточно сильными в Европе, чтобы сдерживать россиян. И все это на фоне наших нынешних отношений с Соединенными Штатами", – сказал генерал.
Версии завершения войны
Как сообщал УНИАН, ранее Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, отметил, что в Кремле, похоже, сейчас есть как минимум три сценария войны против Украины.
Так, первый сценарий врага – это продолжение войны как минимум до 2028 года, мол, сейчас россияне делают ставку на весенне-летнюю попытку штурмовых действий в этом году.
Второй сценарий – это "дрейф" к прекращению огня и замораживанию войны, а третий – продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 2028 году.