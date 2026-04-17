Лукашенко объявил призыв офицеров из резерва

Сегодня Зеленский предупредил, что Беларусь начала подозрительную активность на границе.

В Беларуси объявили призыв на службу офицеров из числа резервистов. Их направят в армию и пограничную службу. Об этом сообщает связанный с администрацией президента РБ телеграм-канал "Пул первого".

Утверждается, что предусматривается призвать на службу мужчин в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службу в резерве Вооруженных сил и не имеющих права на отсрочку от призыва.

При этом подчеркивается, что речь идет о плановых мероприятиях, которые проводятся ежегодно.

"Реализация Указа позволит повысить уровень укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава и обеспечить подготовку мобилизационного резерва", – говорится в сообщении.

В то же время масштабы призыва резервистов не указаны.

Беларусь обустраивает военную инфраструктуру вблизи Украины

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по данным разведки, Россия вновь пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. В частности, на приграничных территориях Беларуси фиксируется строительство дорог в направлении Украины и обустройство артиллерийских позиций, что может свидетельствовать о подготовке к возможным военным действиям.

Украинская сторона уже передала предупреждение фактическому руководству Беларуси через соответствующие каналы, отметив готовность защищать свою территорию и независимость. Зеленский также отметил, что последние события в Венесуэле должны служить предупреждением для беларуских властей.

