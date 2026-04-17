Аномалия с яйцами, дорогие овощи и молочка: эксперт сделал прогноз цен на продукты

Дешеветь будут только сезонные овощи.

Цены на продукты в Украине в ближайшее время будут преимущественно расти. Мясная группа может подорожать на 5-7%, молочные продукты подорожают на 10% – так же, как и овощи борщевого набора.

В то же время подешевеют помидоры и огурцы, тогда как стоимость куриных яиц предсказать сложно, говорит в беседе с УНИАН заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Стоимость молочных продуктов будет расти из-за падения предложения и увеличения спроса.

"На фоне сокращения поголовья как в промышленных, так и в домашних хозяйствах, производство молока уменьшается. Спрос не уменьшается, а наоборот, растет, – говорит УНИАН Марчук.

При этом молочные фермы фактически работают себе в убыток.

"К сожалению, цены на закупку молока у хозяйств товаропроизводителями, в среднем, низкие. Тем не менее, на прилавках магазинов цены и на сыры, и вообще на молочные продукты – они растут. Я думаю, что к концу весны, к сезону большого молока, цены на молочные продукты могут подскочить до 10%", – прогнозирует эксперт.

Цены на мясо в Украине в ближайшее время, если и вырастут, то незначительно.

"Мясная группа у нас остается более-менее стабильной. Я не думаю, что она превысит 5-7%", – уверяет Марчук.

Цены на куриные яйца

Яйца в Украине уже должны были подешеветь, но ведут себя неожиданно.

"С куриными яйцами вообще какая-то аномальная ситуация, потому что уже и Пасха закончилась, и уже должно появляться большее предложение от домашних хозяйств, а они пока что держатся в цене", – удивляется Марчук.

Пока что можно говорить только о том, что яйца больше не должны подорожать.

"Они точно стабилизируются сейчас. Не могу сказать, что они выровняются до уровня прошлого сезона. Я думаю, что резкого снижения не будет, потому что кормовая база – она все-таки довольно дорогая. На производственных мощностях электроэнергия, топливо – все это, разумеется, тоже довольно дорого. Но по мере увеличения доли домашних хозяйств, которые в теплый сезон занимают большую долю рынка, порядка 50% от того, что реализуется, – цены могут стабилизироваться", – отмечает специалист.

Цены на овощи

Цены на овощи борщевого набора сейчас уже идут вверх, потому что их запасов становится все меньше.

"Запасы уменьшаются. Вы видите, как рынок колеблется. Еще 2–3 недели назад, когда наступил пик реализации старых запасов, цены просели. Аграрии реализовали старую продукцию, сейчас ее осталось немного. Если она качественно сохранилась, то ее цена сейчас идет вверх. Чем меньше будет запасов – тем больше будет дорожать борщевой набор. Условно, еще даже на 10 процентов может подорожать, до нового урожая овощей под открытым грунтом", – говорит нам Марчук.

Другое дело, что фермеры, которые сейчас продают морковь или свеклу в три раза дешевле, чем год назад, вряд ли захотят вкладываться в них снова.

"Вообще у нас вопрос, как будет в этом сезоне с овощами. Насколько товаропроизводители будут готовы засевать поля, учитывая тенденцию, которая была нерентабельной по сравнению с позапрошлым годом. И это будет создавать эти дополнительные колебания", – предупреждает специалист.

Цены на огурцы и помидоры

Огурцы в Украине дешевеют, но все равно остаются на 15% дороже показателей прошлого года.

"Уже фактически две недели, как огурцы дешевеют, благодаря тому, что началось массовое предложение от украинских тепличных хозяйств. За счет улучшенных погодных условий и созревания урожая, который закладывался еще в декабре, предложение уже увеличилось. И мы не так зависимы от импорта, который поступал с территории Турции. В Турции тоже были достаточно неблагоприятные условия для того, чтобы обеспечить весь импорт", – объясняет Марчук.

Поэтому огурцы вполне могут вернуться к ценам прошлого года или даже ниже.

"По мере увеличения теплых дней, кроме тепличных комбинатов, начнут выходить с предложениями парниковые теплицы, которые фактически не несут затрат на обогрев. Это создаст дополнительное предложение, следовательно, цена должна снижаться", – прогнозирует эксперт.

С помидорами ситуация сложнее.

"Их сезон созревания и предложение на полках немного задерживаются. Для помидоров нужны более комфортные условия. И сейчас цена на помидоры слишком высокая, потому что в большей степени подставлен импорт. Помидоры, по сравнению с прошлым сезоном, дороже на 60-70%", – констатирует собеседник.

В то же время, в отличие от огурцов, помидоры вряд ли смогут вернуться к цене, которая была год назад.

"Я думаю, что нет, потому что затратные составляющие дорогие. Но в мае мы будем больше видеть украинское предложение, и цена будет снижаться, когда мы уже получим помидоры, выращенные под открытым грунтом", – говорит УНИАН Марчук.

Помидоры на прошлой неделе продолжили дорожать – они прибавили в цене в среднем 10%. Год назад томаты стоили на 77% дешевле, чем сейчас.

С сокращением запасов дорожают и овощи борщевого набора. Стоимость белокочанной капусты выросла на 25%, также подорожала морковь.

