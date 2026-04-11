Для очистки кондиционера потребуется всего полчаса времени и одно специальное средство.

Периодическое обслуживание кондиционера критически важно для его правильной и безопасной работы. Если не очищать устройство вовремя, внутри может накопиться пыль, бактерии, грибки и плесень. Все это не только ухудшает его работу, но и может вызывать аллергию, неприятные запахи и проблемы с дыханием.

Разберемся, как почистить кондиционер самому и в каких случаях лучше вызывать специалистов.

Как почистить кондиционер в домашних условиях – основные правила

Регулярность чистки кондиционера зависит от того, как часто он используется. При умеренном использовании достаточно проводить базовую очистку раз в 2–3 месяца, а если устройство работает каждый день, то лучше делать это хотя бы раз в месяц. Кроме того, раз в год желательно вызывать специалистов для глубокой очистки и дезинфекции внутренних деталей.

В том, как почистить кондиционер дома, не должно возникнуть особых проблем, ведь это не потребует его разборки. Так, в первую очередь нужно очистить фильтры внутреннего блока, так как на них оседает большинство загрязнений.

Перед работой следует отключить устройство от электросети, а затем аккуратно вынуть фильтры, которые обычно сделаны в виде небольших сеток. Их промывают теплой водой с мягким моющим средством, а при сильных загрязнениях можно ненадолго замочить в смеси воды и уксуса. После этого фильтры должны полностью высохнуть естественным образом – салфетками их лучше не тереть, чтобы случайно не поломать.

Дальше почистить кондиционер своими руками можно с внешней стороны, а точнее протереть непосредственно корпус и жалюзи. Для этого используется влажная тряпка, при необходимости добавляя мягкие антисептические средства. Агрессивные химикаты использовать не стоит, чтобы не повредить пластик.

Как почистить кондиционер внутри – что можно сделать самому

Впрочем, в том, как почистить кондиционер от пыли, особые инструкции не нужны, но что делать с внутренним оборудованием?

Тут особенно важно уделить внимание испарителю, который находится под фильтрами: в нем быстро может появиться плесень без регулярной очистки. Для его обработки применяются специальные аэрозоли, которые наносят в небольших количествах и оставляют на несколько минут. После этого, чтобы почистить кондиционер, его включают в режиме вентиляции, и вместе с влагой из него выйдут и остатки средства. Как видите, разбирать ничего не нужно.

Еще одним важным элементом является дренаж для отвода конденсата, поскольку если он забьется, могут появиться протечки и неприятные запахи. В таких случаях можно аккуратно прочистить трубку мягким тросом или продуть ее потоком воздуха.

Если у вас есть доступ к наружному блоку за окном, с него нужно тоже регулярно убирать пыль и мусор мягкой щеткой, при этом строго соблюдая меры безопасности и не допуская попадания воды на электрические части.

Впрочем, когда после очистки остаются запахи или кондиционер начинает странно работать, скорее всего, есть более серьезные проблемы. В таких случаях лучше обратиться к профессионалам для диагностики и комплексного ремонта.

Зная, как самому почистить кондиционер, вы не только сможете поддерживать его чистоту, но и снижать энергозатраты, так как устройство будет работать эффективнее и не перегружаться.

