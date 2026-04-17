Известного американского рэпера D4vd арестовали за убийство 14-летней девушки

Американский рэпер D4vd был арестован по подозрению в убийстве Селесты Ривас Эрнандес, которую в сентябре нашли мертвой в Голливуде в багажнике его автомобиля Tesla, сообщает Variety.

Издание сообщило, что, по данным полиции Лос-Анджелеса, D4vd, настоящее имя которого – Дэвид Энтони Берк, был арестован отделом по расследованию грабежей и убийств. Он содержится под стражей без права на освобождение под залог.

Известно, что дело будет передано в прокуратуру в понедельник, 20 апреля, для рассмотрения вопроса о предъявлении обвинения.

Полиция Лос-Анджелеса подтвердила, что расследует поездку 21-летнего мужчины в район Санта-Барбары, которая состоялась весной 2025 года после смерти Эрнандес.

В сентябре представитель музыканта заявил, что тот "полностью сотрудничает с правоохранительными органами". Однако, по данным NBC Los Angeles от 18 ноября, Берк больше не сотрудничает с правоохранителями.

Издание сообщило, что 8 сентября полицейских вызвали на стоянку для эвакуированных автомобилей после сообщений о неприятном запахе, доносившемся из автомобиля, который простоял на этой территории несколько дней. Полиция обнаружила расчлененное тело 14-летней девушки, которое было помещено в мешок в переднем багажнике автомобиля.

Автомобиль был зарегистрирован в городе Хэмпстед, штат Техас, на имя Берка и был конфискован после того, как его оставили в районе Голливуд-Хиллз, где соседи жаловались на запах гниения. По состоянию на 9 сентября дело рассматривалось как расследование смерти.

В статье говорится, что в прошлом году Эрнандес исчезла из дома в городе Лейк-Элсинор, штат Калифорния. По данным управления шерифа округа Риверсайд, в последний раз ее дома видели в апреле 2024 года. После обнаружения ее тела полиция сообщила, что причина смерти пока не установлена.

Издание отметило, что после того, как тело девушки нашли, Берк отменил свой тур по США и отложил промоцию своего альбома.

Певец D4vd: биография

D4vd из Хьюстона, штат Техас, наиболее известен благодаря меланхоличным инди-поп-хитам Here With Me и Romantic Homicide. В 2023 году он выпустил свой дебютный EP Petals To Thorns. В том же году он попал в список Young Hollywood издания Variety и выступал на разогреве у SZA во время ее тура SOS.

Свой дебютный альбом он выпустил в апреле 2025 года, собрав 22 миллиона ежемесячных слушателей на Spotify и почти четыре миллиона подписчиков в TikTok.

