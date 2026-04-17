Снижение мобилизационного возраста: нардеп рассказал, при каких условиях это может произойти

При этом он отмечает, что в Украине сегодня есть мобилизационный ресурс, чтобы этого не делать.

В Украине есть мобилизационный ресурс, поэтому на сегодняшний день речь о снижении мобилизационного возраста в Украине не идет. Об этом заявил народный депутат Украины Анатолий Остапенко из фракции "Слуга народа" на публичной дискуссии "Мобилизация и доверие".

При этом он отмечает, что если Россия пойдет на увеличение мобилизации, то в Украине придется рассматривать вопрос о снижении мобилизационного возраста.

"Мы должны понимать, что период мобилизации у нас продлится еще долго. Пока будет эта война. И мы понимаем, что в определенный момент наш враг может прибегнуть к увеличению мобилизационного ресурса и привлечению его к войне. И мы можем тогда также рассматривать законопроекты для того, чтобы был снижен возраст гражданина, который встает на защиту родины. Но я считаю, что у нас еще есть ресурсы для того, чтобы этого не делать", – подчеркнул Остапенко.

Видео дня

Он отметил, что сегодня в стране много военнослужащих, находящихся в запасе, которые отслужили определенный срок и вышли на пенсию, но почему-то не привлечены к защите Родины.

"У нас есть очень много силовых структур, которые мы должны, согласно Конституции, привлекать к вооруженному отражению агрессии против нашего государства. И, конечно, я считаю, что мы должны разработать механизмы привлечения на разных уровнях к защите Родины тех, кто находится, как я сказал, на пенсии, но по возрасту еще должен защищать государство", - сказал нардеп.

По его словам, речь может идти и о тех, кто проходил службу в силовых структурах, но сейчас не находится на службе.

Остапенко считает, что нужно работать над привлечением в армию добровольцев и иностранцев.

"Почему? Потому что мы утеряем из сельского хозяйства, из промышленности те ценные кадры, которые сегодня должны обеспечивать армию", - отметил он.

Мобилизационный возраст в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский отмечал, что для снижения мобилизационного возраста ни у президента, ни у парламента нет политической воли. При этом он подчеркивал, что таких законопроектов в парламенте не зарегистрировано.

Что касается разрешения на выезд из Украины 22-летних мужчин и информации о том, что якобы очень много парней этой категории выехали из страны, Вениславский отметил, что не считает решение о таком разрешении ошибкой.

